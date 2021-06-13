İçişleri Bakanlığı: Hakkında yakalama kararı bulunan bin 964 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada Türkiye genelinde dün düzenlenen Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması kapsamında bin 964 şüpheli kişinin yakalandığını belirtti.

Bakanlık, açıklamasında hakkında yakalama kararı olan bin 964 şahsın yapılan denetimler sonucunda yakalandığı bildirildi. 11 bin 838 ekip, 41 bin 521 personel görev aldığı uygulamalarda adli mercilerden izin almak kaydıyla 2.962 ikamette arama yapıldı. Uygulamada;

-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 480 şahıs,

-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 243 şahıs,

-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 84 şahıs,

-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 37 şahıs,

-20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 10 şahıs olmak üzere; 854’ü hükümlü 1.110’u yakalama emri ile aranmakta olan, toplam 1.964 şahıs yakalandı.

Yakalananlar arasında cinayet suçundan 16, hırsızlık suçundan 245, yaralama suçundan 213, cinsel suçlardan 29, yağma suçundan 37, dolandırıcılık suçundan 52, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 71, FETÖ örgütüne üye olmak suçundan 4 şahıs yer alırken, 3’ü çocuk olmak üzere 10 kayıp şahıs bulundu. Ayrıca 809 düzensiz göçmen ve 15 organizatör yakalandı, 365 araca ise idari yaptırım uygulandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda; çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve delici/ kesici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.