Bir kadının zincirlendiği 'Kurtuluş' temsiline soruşturma başlatıldı, kaymakam merkeze çekildi

İçişleri Bakanlığı, Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü gösterisinde Türk kadınının zincire vurulması temsil gösterisinin ardından valilik tarafından başlatılan soruşturmanın selameti açısından Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal'ın merkeze çekildiğini duyurdu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla törende Türk kadının zincire vurulması sonrası Balıkesir valiliği soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığı Balıkesir Valiliği’nin soysal medyada yayınladığı açıklamayı retweetledi.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

Edremit İlçemizde 09.09.2021 Perşembe günü gerçekleşen Edremit'in Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü Kutlama Programında yaşanan gösteri ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Söz konusu kutlama programında yer almamasına rağmen programın uygulanması esnasında ortaya konulan, Kurtuluş Töreninin anlamıyla bağdaşmayan ve töreni tartışmaya açacak nitelikte bir gösteri icra edildiği görülmüştür.

Milli Kurtuluş Günümüzü tartışmaya açan bu gösteriye sebep olan kutlama komitesi başkan ve üyeleri ile sorumlu belediye görevlileri hakkında soruşturma açılması için İçişleri Bakanlığından Mülkiye Müfettişi talep edilmiştir.

Ayrıca soruşturmanın selameti açısından Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı İçişleri Bakanlığımızca merkeze çekilmiştir.

Söz konusu gösteriyi gerçekleştiren dernek hakkında da İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ve dernek denetçilerince gerekli soruşturma yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."