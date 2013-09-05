İçişleri Bakanlığı: 'Gezi'de yetecek kadar su ve göz yaşartıcı gaz mühimmatı kullanıldı

Hülya Karabağlı/ Ankara

İçişleri Bakanlığı, CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin, “Kaç ton gaz kullanıldı” sorusuna, “Gösterinin sona erdirilmesine ve grubunun dağıtılmasına yetecek kadar su ve göz yaşartıcı gaz mühimmatı kullanılmıştır” yanıtı verdi.

Bakanlık, “Söz konusu müdahalelerde güvenlik güçlerimiz, grupların herhangi bir fiziki müdahaleye maruz kalmaksızın olay bölgesinden uzaklaştırılması amacıyla gereken azami özeni göstermiştir” dedi.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü adına, Güvenlik Dairesi Başkan Vekili Yüksel sezer tarafından verilen yanıt şöyle:

“Kanuna aykırı olarak düzenlenen veya sonradan kanuna aykırı hale dönüşen Taksim Gezi Parkı eylemleri esnasında gösterinin sona erdirilmesine ve grubunun dağıtılmasına yetecek kadar su ve göz yaşartıcı gaz mühimmatı kullanılmıştır. Söz konusu müdahalelerde güvenlik güçlerimiz, grupların herhangi bir fiziki müdahaleye maruz kalmaksızın olay bölgesinden uzaklaştırılması amacıyla gereken azami özeni göstermiştir.

Polislik mesleği; hukuk kuralları, disiplin ve hiyerarşi içerisinde yürütülen bir meslek olması nedeniyle kanunsuz bir emir verilemeyeceği gibi verilen emre itaatsizlik de düşünülemez.

Bununla beraber, emir ve talimatlara aykırı olarak göz yaşartıcı gaz mühimmatı kullanan veya zor kullanma sınırım aşan personelin tespit edilmesi halinde haklarında gerekli işlemler uygulanmakta olup, araştırma ve incelemeler ilgili mevzuat doğrultusunda devam etmektedir”.