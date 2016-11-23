İçişleri Bakanlığı: Geri gönderme merkezlerinin kapasitesi yetersiz, yenilerini açmak zorundayız

İçişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Kumkapı geri gönderme merkezinden kaçan 123 kişiye ilişkin olarak açıklama geldi. "Kaçan yabancıların yakalanmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir" denen açıklamada "Son dönemde kolluk birimlerince yapılan yoğun operasyonlar sonucu yakalanan ve geri gönderme merkezine teslim edilen düzensiz göçmen sayısının yüksek olmasıyla, mevcut geri gönderme merkezlerinin kapasitesi yetersiz kalmış ve yeni geri gönderme merkezlerinin açılması zaruri hale gelmiştir" ifadesi yer aldı.

Yangın sırasında geri gönderme merkezinden kaçan 123 kişiden 37'si yakalanmıştı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak, İstanbul’da, bir süredir hazırlık çalışmaları devam eden Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi hizmete girmiş olup; Çatalca Binkılıç Geri Gönderme Merkezi de 10 gün sonra faaliyete geçecektir.

Son dönemde kolluk birimlerince yapılan yoğun operasyonlar sonucu yakalanan ve geri gönderme merkezine teslim edilen düzensiz göçmen sayısının yüksek olmasıyla, mevcut geri gönderme merkezlerinin kapasitesi yetersiz kalmış ve yeni geri gönderme merkezlerinin açılması zaruri hale gelmiştir.

Bu bağlamda, bir süredir çalışmaları devam eden, İstanbul Silivri’de bulunan Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi, geçtiğimiz hafta hizmete girmiştir. Kumkapı Geri Gönderme Merkezi’ndeki kadın ve çocuklardan oluşan 119 kişi, yangından bir gün önce, 18 Kasım Cuma günü, Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edilmiş olup; Kumkapı Geri Gönderme Merkezi’nde bulunan yabancıların nakil işlemleri peyderpey devam etmiş ve tamamlanmıştır.

Yangın sırasında Kumkapı Geri Gönderme Merkezi'nden kaçan yabancıların yakalanmasına ilişkin çalışmalar da devam etmektedir.

Yine yapımı bir süredir devam eden Çatalca’daki Binkılıç Geri Gönderme Merkezi ise, 10 gün içinde hizmete girecektir. Bu süre zarfında İstanbul’da yakalanan erkek düzensiz göçmenler, diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edileceklerdir"