Ticari taksilere Koronavirüs önlemi: Trafiğe çıkışlar sınırlanacak

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında "Ticari Taksilerle" ilgili yeni bir genelge gönderdi.

Genelgeye göre; bu gece yarısı saat 00.01’den itibaren İstanbul, Ankara, İzmir’de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilecek.

Buna göre, saat 24.00’e kadar plakasının son rakamı “tek” olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek.

Belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek.

Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecek.

İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerimizde de konu Valiler tarafından değerlendirilecek, alınan kararlar doğrultusunda uygulanabilecek.