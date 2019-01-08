İçişleri Bakanlığı: Futbol sezonunun ilk yarısında şiddet paylaşımı yapan 103 kişiye işlem



İçişleri Bakanlığı, 2018-2019 sezonunun ilk 17 haftasında sosyal medyada hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşımlarda bulunan 926 hesap ile ilgili 103 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, sporda şiddetin önlenmesine ilişkin alınan önlemlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre 2018-2019 sezonunun ilk 17 haftasında sosyal medyada hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşımlarda bulunan 926 hesap ile ilgili 103 kişi hakkında işlem yapıldı. 11 kişiye \'seyirden men cezası\' verilirken 83 kişi hakkındaki soruşturma deva ediyor. Öte yandan açıklamada 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında bugüne kadar 23 bin 942 kişi hakkında işlem yapıldı. Bugüne kadar \'seyirden men cezası\' alan 4 bin 763 kişinin ise cezasının devam ettiği kaydedildi.

POLİS VE ÖZEL GÜVENLİK SAYISI YÜZDE 14 ARTTI

Açıklamaya göre 2017-2018 sezonunda ise sosyal medya hesaplarından tehdit ve hakaret içerikli paylașımlarda bulunan 223 kişi hakkında işlem yapıldı. 114 kişiye \'seyirden men\', 5 kişiye \'hakaret\' 1 kişiye \'suç işlemeye tahrik\', 8 kişiye \'idari para cezası\' verildi, 95 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı. 2018-2019 sezonun ilk 17 haftasında görevlendirilen polis ve özel güvenlik sayısında geçen sezona göre yaklaşık yüzde 14\'lük bir artış gerçekleşti. 2018-2019 sezonunda ilk 17 haftasında spor karşılaşmalarını 4 milyon 559 bin 447 taraftar izlerken bu rakam bir önceki sezonun aynı dönemine göre yüzde 16,7’lik bir artışa işaret ediyor. Öte yandan bu sezonun ilk 17 haftasında oynanan 174 müsabakada bin 774 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)