İçişleri Bakanlığı: Canlı bomba saldırısı hazırlığındaki IŞİD'li Şanlıurfa'da polisin operasyonuyla yakalandı

İçişleri Bakanlığı, "Canlı bomba saldırısı hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist, Şanlıurfa'da polisin operasyonuyla yakalandı." açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında el konulan bir flash bellekte yapılan incelemede IŞİD'e ait çok sayıda doküman tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesindeki çalışmayla örgütsel dokümanlar çözüldü ve operasyon başlatıldı.

"Ebi Enes El Kahtani" kod adlı Beşşar el Mızhen isimli şüpheli Şanlıurfa TEM Şube Müdürlüğünce yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalanan Suriyeli "Ebi Enes el Kahtani" kod adlı "Beşşar el Mızhen", 2015'te örgüte katıldı. Örgüt tarafından silah ve çeşitli alanlarda uzun süre özel eğitim verilen Mızhen, IŞİD içerisinde "savaşçı" olarak faaliyet gösterdi.

Örgüt adına istihbarat faaliyetlerinde bulunmak amacıyla çeşitli görüşmeler de yapan Mızhen'in, canlı bomba eylemi için gönüllü olduğu tespit edildi. (AA)