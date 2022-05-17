İçişleri Bakanlığı: Canlı bomba saldırısı hazırlığındaki IŞİD'li Bursa'da yakalandı

İçişleri Bakanlığı, eylem hazırlığındaki IŞİD'li 'canlı bomba' Süleyman Elhamud ve beraberindeki 2 kişinin, Bursa'da polis ekiplerince yakalandığını açıkladı. Bakanlık, dün Şanlıurfa'da da eylem hazırlığındaki bir canlı bombanın yakalandığını açıklamıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, IŞİD terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, 2021'de Çorum'da yakalanarak tutuklanan, yabancı uyruklu Muhammed Elali isimli örgüt mensubunun evinde ele geçirilen dijitaller materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonrası Bursa'da operasyon başlatıldı.

Bursa Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonunda, IŞİD terör örgütü mensubu, yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile 'canlı bomba' eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud, yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dijital materyallere de el koyuldu. (DHA)

TIKLAYIN - İçişleri Bakanlığı: Canlı bomba saldırısı hazırlığındaki IŞİD'li Şanlıurfa'da polisin operasyonuyla yakalandı