İçişleri Bakanlığı bütçesinden: Terörle mücadelede şehit ve yaralılara ödenen tazminat 15 Temmuz'dakinin yarısı

İçişleri Bakanlığı’nın bütçesine göre 2016’da terörle mücadele şehitlerine 57 milyon TL, 15 Temmuz şehit ve yaralılarına 116 milyon TL tazminat verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümeti şehitler arasında ayrım yapmakla suçlamıştı.

Cumhuriyet Alican Uludağ'ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı, 2016’da güvenlik korucuları dahil İçişleri Bakanlığı mensuplarından terörle mücadelede şehit olanların yakınları ile yaralananlara bu yıl 57 milyon 745 bin lira tazminat ödedi. Buna karşılık 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ölen vatandaşların yakınlarına 40 milyon 594 bin, yaralananlara ise 75 milyon 967 olmak üzere toplam 116 milyon 561 bin TL tazminat verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Teröriste moral verene dahi tahammülümüz yok” diyerek gelecek yılın güvenlik politikasını özetledi. İçişleri Bakanlığı’nın 2017 bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün kabul edilirken Soylu’nun komisyonda yaptığı konuşmada verdiği bilgilere göre, iç güvenlikte şu gelişmeler yaşanacak:

Özel Harekât sayısı 24 bine çıkacak

11 bin 582 olan Özel Harekat polisi sayısı, 2017’de 24 bin 582’ye çıkacak. Jandarmaya ise 2016 yılında 700 subay, 3 bin 450 astsubay, 9 bin uzman jandarma alımı devam ediyor. Sahil Güvenlik’te 50 subay, 105 astsubay, 635 uzman erbaş alımı var.

Polise 440 zırhlı Kobra ve Ejder

Yıl sonuna kadar emniyete 231’i zırhlı olmak üzere 2 bin 684 adet taşıt alınacak. 2017’de ise 220 adet Kobra-II, 180 adet Ejder-II olmak üzere 440 taktik zırhlı araç alınacak. Ayrıca 50 TOMA da emniyete katılacak. Jandarmaya ise 200 adet TTZA Cobra, 100 tane Kirpi alımı yapılacak.

İran sınırına da duvar örülecek

Ağrı Van hattında İran sınırından sızmalara karşı 42 km’lik duvar ve güvenlik yolunun yapılması, Iğdır’ın İran sınır hattı boyunca 28 km’lik beton duvar ve fiziki emniyet sistemi oluşturulmasına hız verildi.

Şehitlikte 15 Temmuz farkı

FETÖ soruşturmaları kapsamında emniyet ve jandarma dahil İçişleri Bakanlığı’nda 21 bin 929 personel ihraç edildi. Bunlardan 9 bin 786’sı tutuklu olarak yargılanıyor.

Muhtarlar mahalleyi 'fişleyecek'

İçişleri Bakanlığı’nda Korucular Daire Başkanlığı ile Muhtarlar Daire Başkanlığı kuruldu. Muhtarların, mahallelerine taşınan ve ayrılanlarla ilgili değişiklikleri güncel olarak takip etmeleri için “Kimlik Paylaşım Sistemi” üzerinden gerekli link verilmesi için yapılan çalışma aralık ayı itibarıyla bitecek. Muhtarlar, haftalık, aylık veya belli aralıklarla raporlama yapacak.

Teröre kanaat önderleriyle çözüm

2017’de terörden zarar gören kişilerin rehabilitasyonuna ilişkin faaliyetler hayata geçirilecek. Bölgedeki kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle geliştirilen diyalog arttırılarak sürdürülecektir.

Muhtarlar kendi ödüyormuş

Bakan Soylu, soru-cevap bölümünde OHAL’in uzatılıp uzatılmayacağı yönündeki soru üzerine “OHAL’in milleti rahatsız eden bir tarafı yok” dedi. Saray’a gelen muhtarların masraflarını kimin karşıladığı yönündeki soruya ise Soylu, “Masraflarını kendileri karşılıyor” yanıtını verdi.

İçişleri Bakanlığı’nın 2017 yılı bütçesi, bu yıla göre yüzde 13 artışla 39 milyar 746 milyon 606 bin TL’ye yükseltildi. Bunun içinde en büyük payı 21 milyon 140 bin TL ile Emniyet aldı. Bütçesinde en büyük artış ise yüzde 29.1 ile Göç İdaresi Başkanlığı oldu. Göç İdaresi’nin bütçesi 349 milyona yükseltildi. Emniyet’in personel sayısı 265 bin 391, Jandarma’nın 139 bin 721, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 5 bin 7 oldu. Ayrıca İçişleri Bakanlığı’na bağlı korucu sayısı 65 bin 814 olarak kayıtlara geçti