İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te iki asker şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu" kapsamında yaşanan sıcak temasta, 2 jandarmanın şehit olduğunu, 4 jandarmanın yaralandığını aktardı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bitlis-Merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu" kapsamında bugün bir grup teröristle temas sağlanmış, çıkan çatışmada; 2 jandarma uzman çavuş şehit olmuş, 4 jandarma uzman çavuş ise hafif yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."