İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 430 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te el yapımı patlayıcı düzeneklerinde kullanılmak üzere 430 kilogram amonyum nitrat ele geçirilerek, imha edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; bir istihbaratı değerlendiren Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bitlis-Merkez ilçe Yukarı Ölek köyü Azdinan Sırtı kırsalında operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; toprağa gömülü vaziyette 11 adet 30 litrelik bidonlar halinde hazırlanmış, mazot ile güçlendirilmiş toplam 430 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

El yapımı patlayıcı düzeneklerinde kullanılmak üzere hazırlanan amonyum nitrat, emniyetli bir şekilde imla edildi. Açıklamada, "Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir" denildi. (DHA)