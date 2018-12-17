İçişleri Bakanlığı: Bir haftada 23 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada düzenlenen iç güvenlik operasyonları kapsamında 1\'i üst düzey 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada iç güvenlik operasyonları kapsamında güvenlik güçleri tarafından 2 bin 404 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütlerine yardım, yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen (PKK/KCK 266, Sol 23, DEAŞ 41, FETÖ/PDY 421) 751 kişi, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 3 bin 351 ve düzensiz göçle mücadele kapsamında 226 olmak üzere toplam 4 bin 328 kişi gözaltına alındı.



Ayrıca ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, İçişleri Bakanlığı\'nın Terörden Arananlar listesinin mavi kategorisinde yer alan Ayşenur İnci isimli teröristin de aralarında bulunduğu 1\'i üst düzey, 23 terörist (1 ölü, 11 sağ, 11 teslim) etkisiz hale getirildi. Yapılan operasyonlarda 12 ilde 42 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilirken, 20\'si ağır ve uzun namlulu toplam 29 silah, 28 el bombası, 482 kilogram patlayıcı madde ile 7 bin 449 muhtelif mühimmat ele geçirildi. 13 el yapımı patlayıcı ve mayın da imha edildi.



UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 356 operasyonda; 605 kilogram esrar, 247 kilogram eroin, 48,5 kilogram afyon sakızı, 14,23 kilogram metamfetamin, 86 bin 399 adet captagon, 261 bin 693 adet sentetik ecza, 64 bin 751 ecstasy ve 42 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca 274 bin 628 paket kaçak sigara ve 11 bin 787 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken bu operasyonlar kapsamında 3 bin 351 kişi gözaltına alındı.



SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında da terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 233 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 201 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 547\'si denizlerde olmak üzere 3 bin 821 düzensiz göçmen yakalanarak, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 226 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)