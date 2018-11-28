İçişleri Bakanlığı: Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden 'Çektar Soro' kod adlı Muhammed Kaya etkisiz hale getirildi

Muş\'un Malazgirt ilçesinde önceki gün gerçekleştirilen operasyonda ölü ele geçirilen PKK\'lı 2 teröristten birisinin, Malazgirt eski İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız’ı şehit eden \'Çektar Soro\' kod adlı Muhammed Kaya olduğu belirlendi.



Muş İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Malazgirt\'e bağlı Tatargazi köyü bölgesinde, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, 2 terörist ölü ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, dün yaptığı yazılı açıklamada teröristlerden birisinin, \'Terörden Arananlar Listesi\'nde 300 bin TL ödülle \'Gri Kategori\'de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu \'Zinar Amed\' kod adlı Ali Akbaş olduğunu bildirdi.

Bugün yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen diğer teröristin ise 27 Temmuz 2015 tarihinde Malazgirt eski İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız’ı şehit eden \'Çektar Soro\' kod adlı Muhammed Kaya olduğunun belirlendiği bildirildi.

Binbaşı Arslan Kulaksız, eşi ve kızı ile birlikte eve giderken aracındaki arızayı kontrol ettiği sırada kendisini takip eden teröristler tarafından çapraz ateşe tutulmuştu. Saldırıda, Binbaşı Kulaksız şehit olurken, kızı yaralanmış, eşi ise yara almadan kurtulmuştu.

ANKARA, (DHA)-