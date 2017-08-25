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Dünya
Deutsche Welle

İçişleri Bakanlığı aşırı solcu siteyi kapattı

Almanya İçişleri Bakanlığı, linkunten.indymedia.org adlı aşırı solcu bir internet platformunu yasakladı. Site üzerinden otonom gruplara şiddet çağrısı yapıldığı belirtiliyor.

25 Ağustos 2017 15:09

Almanya'nın Hamburg kentinde temmuz ayında düzenlenen G20 Zirvesi sırasında yaşanan şiddet olaylarının ardından Almanya İçişleri Bakanlığı bir süredir takip edilen aşırı solcu bir internet sayfasını kapatma kararı aldı.

Almanya'daki aşırı solcu gruplar üzerinde etkili olduğu belirtilen Freiburg merkezli linskunten.indymedia.org internet platformu üzerinden otonom gruplara şiddet çağrısı yapıldığı ifade ediliyor.

Yasak kararı Federaal İçişleri Bakanlığının Twitter hesabı üzerinden açıklandı.

İçişleri Bakanı: Mücadelemizi sürdüreceğiz

Daha sonra başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında yasak kararı ile ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, "Bu yasak bu platformun bağlı olduğu derneği, ayrıca Almanya üzerinden yayın yapan sitesini kapsıyor. Yasak,dünya genelindeki linksunten sitesini kapsamıyor" diye konuştu.

İçişleri Bakanı kararın bu sabah tebliğ edildiğini ve sabah saatlerinde polislerin Freiburg merkezli internet sitesinin bürosunda arama yaptığını söyledi. Bakan, operasyon sırasında pek çok dizüstü bilgisayar ve diğer iletişim cihazlarına, ayrıca bıçak, cop gibi şiddet olaylarında kullanılmış veya kullanılabilecek materyallere el konulduğunu söyledi.

Bakan de Maiziere, kapatılma kararı alınan internet sitesinin "şiddete hazır bir platform" olduğunu ve derneğin yıllardır farklı düşüncede olanlara yönelik şiddet eylemlerini teşvik ettiğini belirtti. Bakan, "Site üzerinden molotof kokteyli yapımı öğretiliyor, şiddet propagandası yapılıyor" dedi.

Bakan, "G20 zirvesindeki eylemlerin bu şekilde propaganda yapılmasının nelere yol açabilieceğini gösterdiğini" belirtti.

Ancak İçişleri Bakanı "Bunlarla yine de hukuk devleti kuralları çerçevesinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Sayfanın şu andan itibaren yayını suçtur" diye konuştu.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/MK/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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