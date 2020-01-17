İçişleri Bakanlığı: Alman uyruklu 4 terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Alman uyruklu 4 'yabancı terörist savaşçı'nın sınır dışı edildiğini açıkladı. Bu kapsamda, 11 Kasım'dan bugüne kadar ülkesine iade edilen kişi sayısı 179'a yükseldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 4 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edilmiştir. Bugün ülkesine sınır dışı edilen 4 Almanya uyruklu yabancı terörist savaşçı ile birlikte 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen yabancı terörist savaşçı sayısı 179 olmuştur."