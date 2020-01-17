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İçişleri Bakanlığı: Alman uyruklu 4 terörist savaşçı sınır dışı edildi

"Bugüne kadar ülkesine iade edilen yabancı terörist savaşçı sayısı 179 olmuştur"

17 Ocak 2020 21:42

İçişleri Bakanlığı, Alman uyruklu 4 'yabancı terörist savaşçı'nın sınır dışı edildiğini açıkladı. Bu kapsamda, 11 Kasım'dan bugüne kadar ülkesine iade edilen kişi sayısı 179'a yükseldi.

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