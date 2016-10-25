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15 Temmuz Darbe Girişimi

İçişleri Bakanlığı, Adil Öksüz için 4 milyon lira ödül koydu!

Arananlar listesine 37 isim daha eklendi

25 Ekim 2016 15:19

Darbe girişiminin kilit isimlerinden olan 'FETÖ'nün 'hava kuvvetleri imamı' olduğu ileri sürülen Adil Öksüz, İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan teröristler' listesine alındı. Öksüz'ü ihbar edenlere 4 milyon lira ödül verilecek.

Arananlar listesine FETÖ'den 37 isim daha eklendi. Bu isimlerden 8'i, 4 milyon liraya kadar ödül verilen 'kırmızı' kategoride yer alıyor.

Zekeriya Öz ve Akın İpek "Gri liste"de

Eski savcı Zekeriya Öz ve işadamı Akın İpek ise, ''gri'' listeye eklendi. Bu iki ismi ihbar edenlere 750 bin lira ödül verilecek.

Öksüz, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Akıncı Üssü yakınlarında gözaltına alınmış ancak daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.

Bakan Çavuşoğlu: Bana göre beş para etmez bir terörist

Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adil Öksüz'ün yakalanması için 4 milyon lira para ödülü konulmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, ''Bana göre beş para etmez bir terörist bu kişi. Yani değeri beş para bile etmez ama tabii bu mücadelemizin başarılı bir şekilde hedefine ulaşabilmesi için bu hainleri de neredeyse bulmamız lazım. Elbette yurtdışına kaçıp kaçmadığı da net değil. Böyle bir bilgi de yok" dedi.

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