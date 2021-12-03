İçişleri Bakanlığı, ABD'li Chrest Vakfı'ndan fon alan 11 dernek ve yöneticileri hakkında işlem başlatıyor

İçişleri Bakanlığı'na bağlı 'Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü', Amerikan merkezli bir vakıftan Türkiye’de faaliyet gösteren medya, siyaset ve kadın derneklerine yapılmış bağışlarla ilgili olarak 'yerel mevzuata aykırılık olduğu' gerekçesiyle işlem başlatıldığını açıkladı.

Yapılan denetimler ve DEBRİS üzerinden yapılan bildirimlerin incelenmesi sonucunda Amerikan Chrest Vakfı tarafından Türkiye'de 10 kadar derneğe toplamda 2 milyon 75 bin 477 Dolar destek verildiği belirlendi.

Adli ve idari işlem talebi

Genel müdürlüğün resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu derneklerin yapılan denetimleri sonucunda; bazı dernekler tarafından, Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuata aykırı hareket edildiği ve öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmediği, vergi kanunlarında belirtilen esas ve usullere uyulmadığı tespit edilmiş ve ilgili dernek yöneticileri hakkında adli ve idari merciler tarafından gerekli işlemlerin yapılması talep edilmiştir."

Hakkında işlem başlatılması istenen dernekler şunlar:

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Derneği

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Derneği

Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği

Serbest Fikirler Derneği

Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği

Demokrasi Barış Araştırmaları Merkezi Derneği

Kamusal politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneği

Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Derneği

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği

Hakikat Adalet ve Hafıza Çalışmaları Derneği

Mekanda Adalet Derneği

Daha önce de 'Chrest Foundation' tarafından verilen destekler Türk medyasında gündeme gelmiş ve tartışma konusu olmuştu. Bunların arasında Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, 140Journos, Mezopotamya Vakfı, IKSV, Serbestiyet, Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Mekanda Adalet Derneği, Mor Çatı Kadın Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM) ile TESEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Yurttaşlık Derneği ve Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) gibi STK'lar ve basın kuruluşları yer alıyordu.

Chrest Derneği ise partizan olmayan ana akım medya çalışmaları ve demokratik kültürü oluşturan faaliyetler için verildiğini belirtiyor.

Chrest Vakfı hakkında ne biliniyor?

Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde 1999 yılında gazeteci ve yazar Jeff Jensen ve Lou Anne King Jensen tarafından kuruldu.

Bağışçılık geleneği olan ailelerden gelen Jeff ve Lou Anne Jensen; ABD’de dezavantajlı çocuklar, diyabet araştırmaları ve sosyal girişimler gibi alanlara yönelik mali desteklerine 2001 yılında uluslararası bir boyut katarak Türkiye'deki STK’ları da eklemeye başladı.

Chrest Vakfı kurucusu ve başkanı Lou Anne King Jensen, vakfın mali desteklerini Türkiye’ye de yönlendirme kararını şöyle açıklıyor:

"Vakfımızın kaynakları sınırlı olduğundan tek ülke üzerinde yoğunlaştık"

“Vakfımızın kaynakları sınırlı olduğundan, var olan kaynakları birden çok ülkeye dağıtmak yerine tek ülke üzerinde yoğunlaşmanın daha etkili sonuçlar yaratacağını düşündük. Desteklerimizi tek bir ülkeye yönlendirerek ülkenin dinamiklerini daha iyi anlayabileceğimize, o ülkede yaşayanlarla daha yakın ilişkiler kuracağımıza ve toplum tarafından belirlenen sosyal hedeflere ulaşılmasına daha fazla katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.”