İçişleri Bakanlığı: 831 sosyal medya hesabı hakkında adli işlem başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2018-2019 futbol sezonunun ilk yarısında sosyal medyada, \'hakaret, tehdit, şiddet\' içerikli paylaşımlarda bulunan 831 hesapla ilgili adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi ile Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlıkları koordinesinde 2018-2019 sezonunun ilk yarısında, \'6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna\' muhalefet eden, hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşımlarda bulunan 831 hesap ile ilgili adli işlemlerin başlatıldığına dikkat çekildi. Açıklamada, \"Sosyal medyada suç işlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyip, yasal çerçevede mücadele kararlılıkla sürdürülecektir\" denildi.

Haber: Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)