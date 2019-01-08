İçişleri Bakanlığı, 700 bin lirayı 'temsil ve ağırlama' için harcadı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan soru önergesine cevap verildi. Verilen cevapla birlikte İçişleri Bakanlığı'na ayrılan bütçenin 698 bin TL'sinin temsil ve ağırlama gideri olarak yazıldığı ortaya çıktı.

Cevapta şu ifadelere yer verildi:

"İlgi yazı ekinde yer alan İstanbul Milletvekili M.Sezgin TANRIKULU'na ait 7/2127 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir.

2014-2018 yılları arasında görevli yetkililerce, temsil, tanıtma ve ağırlama faaliyetleri için temsil ve tanıtma gideri kaleminden toplam 698.188,00 TL harcama yapılmış; bu gider kaleminden terörle mücadele konusunda uzman akademisyen, bürokrat, kanaat önderleri ve yabancı ülke temsilcileri ağırlanmıştır."