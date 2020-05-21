İçişleri Bakanlığı: 65 yaş ve üzeri 29 bin 527 kişinin seyahat belgesi başvurusu onaylandı

İçişleri Bakanlığı, Saat 11:30 itibariyle 65 yaş ve üzeri 29 bin 527 kişinin seyahat belgesi başvurusu onaylandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün saat 11.30 itibarıyla; başvuru e-devlet, içişleri bakanlığı, e-başvuru sistemi ve alo 199 vefa destek hattı üzerinden son 2.5 saatte toplam onaylanan 65 yaş üzeri başvurusu: 29 bin 527’dir. refakatçileri dâhil toplam kişi sayısı, 62 bin 949’dur" denildi.

TIKLAYIN - İçişleri'nden '65 yaş üstü için seyahat izin belgesi' ile ilgili açıklama: Yarından itibaren başvuru yapılabilecek