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İçişleri Bakanlığı: 65 yaş ve üzeri 29 bin 527 kişinin seyahat belgesi başvurusu onaylandı

21 Mayıs 2020 12:14

İçişleri Bakanlığı, Saat 11:30 itibariyle 65 yaş ve üzeri 29 bin 527 kişinin seyahat belgesi başvurusu onaylandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün saat 11.30 itibarıyla; başvuru e-devlet, içişleri bakanlığı, e-başvuru sistemi ve alo 199 vefa destek hattı üzerinden son 2.5 saatte toplam onaylanan 65 yaş üzeri başvurusu: 29 bin 527’dir. refakatçileri dâhil toplam kişi sayısı, 62 bin 949’dur" denildi.

TIKLAYIN - İçişleri'nden '65 yaş üstü için seyahat izin belgesi' ile ilgili açıklama: Yarından itibaren başvuru yapılabilecek

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