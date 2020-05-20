İçişleri'nden '65 yaş üstü için seyahat izin belgesi' ile ilgili açıklama: Yarından itibaren başvuru yapılabilecek

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine "65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, izin belgesi almak ve en az 30 gün kalmak şartıyla istedikleri yere gidebilecek.

Toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceklerin otogarlarda yoğunluk oluşturmaması için gerekli tedbirler alınacak, mağduriyete neden olunmayacak. 65 yaş ve üzeri olanların, gidecekleri yerlerde de 22 Mart'ta yayımlanan genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek. Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahatlerinde refakat edecek kişiler, 72 saat içinde geri dönebilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, seyahat izin belgesi talebini, yarın saat 09.00'dan itibaren elektronik ortamdan ya da "Alo 199" hattından yapabilecek. Seyahat izin belgesine başvuranlar ve beraberindekilerin Covid-19 evde izolasyon sorgusu, hastalıkları olup olmadığı sistemden otomatik sorgulanacak.

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