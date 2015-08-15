İçişleri Bakanlığı 6 ay önce muhtarlara ihbar hattı mı kurdu?

İçişleri Bakanlığı'nın 6 ay önce muhtarlara ihbar hattı kurduğu öne sürüldü. İddiaya göre, Muhtar Bilgi Sistemi'ne kendi TC kimlik numarasıyla giren muhtarlar, “ihbar, şikayet, istek, görüş ve öneri” butonlarından birine basarak elde ettiği bilgiyi yetkili devlet kurumuna aktarıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, “Benim muhtarım hangi evde kim var? Gelecek gayet uygun ve sakin bir şekilde kaymakamına, emniyet müdürüne bildirecek” sözleri tartışmaya yol açmıştı.

‘Valilikler koordine ediyor’

Bugün gazetesinden Ezelhan Üstünkaya ve Çetin Çiftçi'nin haberine göre, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlandığı öne sürülen bilgi sistemi, “muhtarların taleplerini etkin şekilde takip etmek” gerekçesiyle 6 ay önce devreye girdi. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen sistem ile; muhtarların her türlü talep, öneri ve şikayetleri elektronik ortamda valilik ve belediyelere iletildiği iddia edildi.

İddiaya göre, Bu talepler gerekirse valilikler tarafından ilgili ilmüdürlüklerine yönlendiriliyor. Muhtarlar sisteme TC kimlik numaraları ve onay kodları ile giriyor. Sonra başvuru türünü seçiyor. Sistemde, bu başvuru türleri; “şikayet”, “istek”, “ihbar”, “görüş” ve “öneri” şeklinde olması dikkat çekiyor.Muhtar başvuru gerekçesi ile birlikte “açıklayıcı bilgileri” de forma işliyor.

‘Saray’da tanıtımını yaptılar’

İsminin açıklanmasını istemeyen bir muhtar, sistemle alakalı şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde katıldığımız toplantıda bize bu sistem tanıtıldı. Bu sistemle bir mesajda talep, öneri, şikâyet ve ihbarlarımızın ilgili birime gideceğini ve ivedilikle çözüme kavuşturacaklarını söylediler.

TC kimlik numarası, ad ve soyadımızla giriyoruz. Cep telefonumuza aktivasyon mesajı geliyor onu girdikten sonra sisteme giriş yapabiliyoruz. Şimdiye kadar 6 tane talep yolladım ama hiçbiriyle alakalı bir cevap alamadım. Sistemi dilekçe bile yazamayan yaşlı muhtarların gözünü boyamak için yapmışlar ama maalesef sorunlara çare olmadı.

Ben yine ilgili istek ve talebimi dilekçeyle belediyeye ve ilgili birimlere yapıyorum ve daha hızlı çözüme kavuşturuyorum."

‘Bu talimatı uygulayan muhtar suç işler’

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarlara istihbarat görevi vermesine sert tepki gösterdi. Türkiye'nin bir muhaberat devleti haline getirilmek istendiğine dikkat çekti. Kanunun kendisine vermediği böyle bir görevi yerine getiren muhtarın suç işlemiş olacağına dikkat çekti. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlattı.

‘Muhaberat zihniyeti’

Hiç kimsenin hukukun vermediği bir yetkiyi kullanamayacağını belirten Vural, “Cumhurbaşkanı bir fetva bir ferman mı yayınlıyor. Bu zihniyet muhaberat zihniyeti. Hukuk devletinde hak ve sorumluluklar milletin iradesi doğrultusunda kanunla verilir kanun dışında her şey suç teşkil eder” dedi. Vural insanların kişisel bilgilerinin muhtarlar tarafından toplanması ve bir yerlere bildirilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bunun bir fişleme olacağına dikkat çeken Vural, “O zaman özel istihbarat ekipleri kursunlar. Bu yaklaşım demokratik hukuk devletini göz ardı eden bir yaklaşımdır. Sübjektif bir yaklaşımdır. Gayri ciddi bir devlet yönetimidir” ifadelerini kullandı.

‘Muhtarları diktasına almak istiyor’

CHP Ankara Milletvekili Haydar Hakverdi, Meclis'te, Ankara'nın çeşitli mahallelerinden gelen muhtarlarla basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki muhtarlar buluşmasına değinen Hakverdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarlarla hitaben yaptığı konuşmayı hatırlatarak "Orada'mahallenizde, evlerde kim var, kim yok bunları sakince kaymakama ve emniyet müdürüne bildirin' gibi bir görev yükledi muhtarlarımıza" dedi.

Güvenliklerini kim sağlayacak?

Muhtarların böyle bir sorumluluğu bulunmadığını ifade eden Hakverdi, şunları kaydetti:

"Bizim halkımızın muhtarları asla böyle bir şey yapmaz, zaten görevleri de değil. Ama yaptığını düşünün, kim sağlayacak güvenliklerini? Öyle bir görevimiz, yetkimiz de yok zaten. Burada niyet farklı, biz niyeti biliyoruz. Kaçak sarayın sahibi muhtarları da kendi diktası altına almak istiyor. Biz buna izin vermeyeceğiz.”

İçişleri ekranına düşüyor

Talepler, valilikler tarafından koordine ediliyor. Ancak işleyişte muhtarlar tarafından sisteme girilen talepler, önce İçişleri Bakanlığı'na bağlı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün “kurum kullanıcı ekranına” düşüyor. Talepler, bu aşamadan sonra “ilgisine göre valiliklere veya belediyelere” yönlendiriliyor. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, sistem üzerinden taleple ilgili işlemleri de takip ediyor.