İçişleri Bakanlığı 4 bin 763 kişiye seyirden men cezası verdi

Tehdit ve hakaret içerikli paylaşım yapan 2 bin 462 hesap tespit edildi

2018-2019 sezonun ilk 17 haftasında 926 sosyal medya hesabıyla ilgili olarak 103 kişi hakkında işlem yapıldı

Sosyal medyadan tehdit ve hakarette bulunan 11 şahsa \"Seyirden Men Cezası\" verildi

Geçen sezona göre polis ve özel güvenlik sayısı yüzde 14 arttı

ANKARA / DHA

İçişleri Bakanlığı, 2018-2019 sezonun ilk 17 haftasında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında; 23 bin 942 kişi hakkında işlem yapıldığını, 4 bin 763 kişiye ise seyirden men cezası verildiğini açıkladı.

Ayrıca 926 sosyal medya hesabıyla ilgili olarak 103 kişi hakkında işlem yapıldığı, sosyal medyadan tehdit ve hakarette bulunan 11 şahsa da \"Seyirden Men Cezası\" verildiği duyuruldu. Öte yandan bu sezonun 17 haftasında, geçen sezona göre polis ve özel güvenlik sayısının yüzde 14 arttığı ifade edildi.

Sporda, tehdit ve şiddet içerikli paylaşımlara geçit verilmiyor.

2018-2019 sezonun ilk 17 haftasında sosyal medyada hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşım yapıldığı tespit edilen 926 hesap ile ilgili olarak 103 kişi hakkında işlem yapıldı. Hakkında işlem yapılan 11 şahsa \"Seyirden Men Cezası\" verilirken, 83 şahıs hakkındaki soruşturma ise devam ediyor. Ayrıca 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında bugüne kadar 23 bin 942 kişi hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 4 bin 763\'ü hakkında verilen \"Seyirden Men Cezası\" ise devam ediyor.

TEHDİT VE HAKARET İÇERİKLİ PAYLAŞIM YAPAN 2 BİN 462 HESAP TESPİT EDİLDİ

2017-2018 sezonun genelinde sosyal medya hesaplarından tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan 2 bin 462 hesap tespit edildi. Bu hesaplarla ilgili 223 kişi hakkında işlem yapılırken, 114 şahıs hakkında \"Seyirden Men\", 5 şahıs hakkında \"Hakaret\", 1 şahıs hakkında \"Suç İşlemeye Tahrik\", 8 şahıs hakkında \"İdari Para Cezası\" verildi. 95 şahıs savcılık tarafından serbest bırakıldı.

POLİS VE ÖZEL GÜVENLİK SAYISI YÜZDE 14 ARTTI

2018-2019 sezonun ilk 17 haftasında tüm branşlardan (ağırlıklı futbol) 4 bin 778 müsabakada 385 bin 11 polis, 142 bin 974 özel güvelik görevlisi görev aldı. 2017-2018 sezonunda 4 bin 700 müsabakada görev alan personel sayısı ise; polis 337 bin 686, özel güvenlik görevlisi 124 bin 966 oldu. 2018-2019 sezonun ilk 17 haftasında, geçen sezona göre polis ve özel güvenlik sayısında yaklaşık yüzde 14\'lük bir artış görüldü.

SPORDA ŞİDDETİN AZALMASI, TRİBÜNLERE YANSIDI

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun devreye girmesi, spor müsabakalarında artan güvenlik önlemleri, kurumlar arası işbirliği ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi, sporda şiddeti azaltırken, spor müsabakalarını izleyen seyirci sayısını artırdı. 2017-2018 sezonun ilk 17 haftasında spor müsabakalarını 3 milyon 907 bin 739 taraftar izlerken, 2018-2019 sezonunda ilk 17 haftasında ise spor müsabakalarını 4 milyon 559 bin 447 taraftar seyretti. Bu sezon spor müsabakalarını izleyen taraftar sayısı geçen sezona göre yüzde 16.7 arttı.

Ayrıca 2018-2019 sezonun ilk 17 haftasında işlem yapılan müsabaka sayısında da artış yaşandı. Buna göre 2018-2019 sezonunda 174 müsabakada bin 773 şahsa işlem yapılırken, geçen sezon 171 müsabakada bin 636 şahsa işlem yapıldı.

23 BİN 942 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde 14.04.2011 tarihinden 04.01.2019 tarihine kadar 23 bin 942 kişi hakkında işlem yapılırken, 4 bin 763 şahıs hakkında verilen seyirden men cezası yasağı ise devam ediyor.