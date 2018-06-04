İçişleri Bakanlığı: 3'ü Gri listede 30 terörist etkisiz hale getirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlarında, terörden arananlar listesinin Gri kategorisinde yer alan \'Berhudan\' kod adlı Mustafa Şeker, \'Soreş Van\' kod adlı Barış Coşkun ile sözde \'Doğu Merkez Gücü Sorumlusu\' olduğu tespit edilen \'Kurtay Rovava\' kod adlı Kaniar Müslim adlı teröristlerin de aralarında bulunduğu 3\'ü sözde üst düzey olmak üzere 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada iç güvenlik operasyonları kapsamında güvenlik güçleri tarafından 1419 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 730 terör (PKK/KCK 232, Aşırı Sol 9, DEAŞ 43, FETÖ/PDY 446), 3 bin 403 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 71 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 204 kişi gözaltına alındı.

30 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ayrıca ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar Gri kategoride bulunan \'Berhudan\' kod adlı Mustafa Şeker, \'Soreş Van\' kod adlı Barış Coşkun ile sözde \'Doğu Merkez Gücü Sorumlusu\' olduğu tespit edilen \'Kurtay Rovava\' kod adlı Kaniar Müslim adlı teröristlerin de aralarında bulunduğu 3\'ü sözde üst düzey olmak üzere 30 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Yapılan operasyonlarda 3 ilde 12 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilirken, 15\'i ağır ve uzun namlulu toplam 19 silah, 36 el bombası, 950 adet muhtelif mühimmat ele geçirilirken 1027 kilogram patlayıcı madde ile 56 adet el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKCILIKLA MÜCADELE

Uyuşturucu ve Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 557 operasyonda; 2 ton 116 kilogram esrar, 80 kilogram eroin, 1,1 kilogram kokain, 1,1 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 0,5 kilogram metamfetamin, 4 bin 440 adet ecstasy hap, 74 bin 284 adet captagon, 613 adet sentetik ecza ve 44 bin 339 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca 475 bin 404 paket kaçak sigara, 28 bin 884 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken bu operasyonlar kapsamında 3 bin 403 kişi gözaltına alındı.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 424 şüpheli gözaltına alınırken 27,4 kilogram esrar, 5 kilogram eroin, 1,1 kilogram kokain, 1 kilogram sentetik kannabionid, 0,4 kilogram metamfetamin, 4 bin 350 adet ecstasy, 280 adet captagon, 479 adet sentetik ecza ve 1039 kök kenevir ile 24 tabanca ve tüfek ele geçirildi.

ASAYİŞ UYGULAMALARI

Toplumun huzur ve güvenliğini tehlikeye düşüren kişilerin tespit edilip yakalanması, aranan şahısların ve araçların yakalanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla ülke genelinde 30 Mayıs\'ta 10 bin 131 personelin katılımıyla \'Türkiye Huzurlu Parklar Uygulaması\' gerçekleştirildi. Uygulamada; 55 bin 651 kişi ve 1216 umuma açık yer kontrol edilirken 251 kişi ve 23 araca adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca toplam 84 bin TL para cezası uygulandı.

Gençlerin suça sürüklenmesi ve suç mağduru olmalarının engellenmesi, uyuşturucu satan ve aranması olan şahısların yakalanması, ilköğretim çağındaki çocuklar, ortaöğretim ve üniversite çağındaki gençlerin her türlü zararlı faktörden uzak tutulması amacıyla ülke genelinde 1 Haziran\'da 14 bin 993 personelin katılımıyla \'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması\' gerçekleştirildi. Uygulamada; 101 bin 605 kişi ve 14 bin 213 işyeri kontrol edilirkne 5 bin 722 okul servis aracı denetlendi. 441 kişi, 56 işyeri ve 88 okul servis aracına adli ve idari işlem yapıldı.

Kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla ülke genelinde 2 Haziran\'da 8 bin 74 personelin katılımıyla \'Kumar ve Tombala Uygulaması\' gerçekleştirildi. Uygulamada; 6 bin 443 umuma açık işyeri, kıraathane/kahvehane, kooperatif ve dernek kontrol edilirken, 1521 kişi ve 175 umuma açık işyeri, kıraathane/kahvehane, kooperatif ve derneğe adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca toplam 449 bin 408 TL para cezası uygulandı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında da, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 575 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 337 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında ise 68\'i denizlerde olmak üzere 4 bin 782 düzensiz göçmen yakalanarak, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 71 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.