İçişleri Bakanlığı: 346 sosyal medya hesabı ile ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, 346 sosyal medya hesabıyla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında "Sosyal medya üzerinden dolar kur yükselişini provoke edici ve algı oluşturacak şekilde 07.08.2018 tarih itibariyle paylaşım yapan 346 sosyal medya hesabı tespit edilmiş, konu ile ilgili adli tahkikata başlanmıştır” denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) halka açık banka ve şirketler hakkında ‘yalan yanlış haber ve açıklama yapanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını’ bildirmişti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da, döviz hesaplarının Türk Lirası’na dönüştürüleceği iddiasını yayanlar hakkında inceleme başlattığını duyurmuştu.