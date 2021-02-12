İçişleri Bakanlığı: 3 bin 549 araç, motosiklet ve traktör trafikten men edildi

İçişleri Bakanlığı, 22 bin 881 personelin görev aldığı ve ülke genelinde düzenlediği "Trafik, Motosiklet ve Traktör Uygulaması" kapsamında 3 bin 549 araç, motosiklet ve traktör trafikten men edildi. Bunlardan, 13 bin 650 araç, motosiklet ve traktöre ise idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, uygulamanın 10.00-18.00 saatleri arasında 7 bin 323 ekip tarafından 4 bin 544 noktada eş zamanlı olarak yapıldığı belirtilerek, "Uygulama neticesinde; çalıntı ve aranma kaydı bulunan 90 motosiklet, 74 araç, 10 traktör yakalandı. 3.549 araç, motosiklet ve traktör trafikten men edildi, 13.650 araç, motosiklet ve traktöre idari para cezası uygulandı, 1.165 şahsa adli ve idari işlem yapıldı” denildi.

Açıklamada ayrıca arama kaydı bulunan 639 kişinin yakalandığı, 41 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Uygulamada ayrıca çok sayıda silah, kesici delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 102 paket kaçak sigara, 2.662 kg kaçak tütün 65 kg kaçak çay ele geçirildi.