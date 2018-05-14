İçişleri Bakanlığı: 24 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 1 haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 1\'i ölü, 14\'ü sağ ve 9\'u teslim olmak üzere 24 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada iç güvenlik operasyonları kapsamında güvenlik güçleri tarafından 1821 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1123 terör (PKK/KCK 132, Aşırı Sol 2, DEAŞ 22, FETÖ/PDY 967), 3 bin 634 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 83 Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 840 kişi gözaltına alındı.Ayrıca ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, 1\'i ölü, 14\'ü sağ ve 9\'u teslim olmak üzere 24 teröristin etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyonlarda 6 ilde 7 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilirken, 5\'i ağır ve uzun namlulu toplam 6 silah, 20 el bombası, 533 adet muhtelif mühimmat ele geçirilirken 532 kilogram patlayıcı madde ile 10 adet el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKCILIKLA MÜCADELE

Uyuşturucu ve Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 656 operasyonda; 259 kilogram esrar, 206 kilogram eroin, 16 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 2 kilogram metamfetamin, 30 bin 845 adet ecstasy hap, 351 bin 537 adet captagon, 46 bin 434 adet sentetik ecza ve 12 bin 581 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca 512 bin 244 paket kaçak sigara, 70 bin 108 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken bu operasyonlar kapsamında 3 bin 634 kişi gözaltına alındı.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 586 şüpheli gözaltına alınırken 69 kilogram esrar, 3,6 kilogram eroin, 9,5 kilogram sentetik kannabionid, 1,3 kilogram metamfetamin, 35 bin 757 adet uyuşturucu hap ve 8 bin 95 kök kenevir ile 36 tabanca ve tüfek ele geçirildi.

ASAYİŞ UYGULAMALARI

Huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, başta asayiş, terör, narkotik ve kaçakçılık olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için 10 Mayıs 2018 tarihinde ülke genelinde yer alan tren istasyonları ve otobüs terminallerinde 17 bin 318 personelin katılımıyla \'Otobüs Terminalleri-Tren Gar ve İstasyonları Uygulaması\' yapıldı. Uygulama sonucunda 119 bin 737 şahıs kontrol edilirken, 301 aranan şahıs ile 36 aranan araç yakalandı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında da, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 1327 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 588 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında ise 836\'sı denizlerde olmak üzere 8 bin 452 düzensiz göçmen yakalanarak, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 83 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

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Haber:Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)-