İçişleri Bakanlığı: 2016’da AKP ilçe başkanını şehit eden teröristler öldürüldü

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, AKP’li Belediye Başkanı Aydın Muştu , Başkan Yardımcısı Aydın Ahi ve Başkale Jandarma Komutanlığı’na yapıla saldırıda Esmanur Şengüller'in yaralanması olaylarının 4 failini etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"2016 yılında AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu ve 2017 Yılında AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin şehit edilmesi, 15 Ağustos 2017 Tarihinde Van ili Başkale J.K.lığına yapılan silahlı saldırıda Esmanur Şengüller'in yaralanması olaylarının faili (4) BTÖ (Bölücü terör örgütü) mensubu etkisiz hale getirilmiştir. "