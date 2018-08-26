İçişleri Bakanlığı: 1'i gri listede 6 terörist etkisiz hale getirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, yapılan operasyonlarda, aralarında terörden arananlar listesinin gri kategorisinde bulunan Mehmet Şirin Özen\'in de bulunduğu 6 teröristin etkisizi hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Bingöl’de, 2 Ağrı’da 2, Tunceli’de 2 terörist olmak üzere toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiği ve operasyonların devam ettiği ifade edildi. Ayrıca Bingöl’de etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin gri listede aranan sözde Farhan Gücü sorumlusu \'Poyraz Agit\' kod adlı Mehmet Şirin Özen olduğu belirtildi.