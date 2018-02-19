İçişleri Bakanlığı: 16 terörist etkisiz hale getirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda, terörden arananlar listesinin \'yeşil\' kategorisinde yer alan DHKP/C terör örgütü üyesi Nurhan Yılmaz ve DEAŞ terör örgütünün \'sözde\' sosyal medya sorumlusu Irak uyruklu Amanı Mahmood\'un da aralarında bulunduğu 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçleri tarafından 1103 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, terör örgütlerine yardım-yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1345 terör şüphelisi (PKK/KCK 713, Aşırı Sol 22, DEAŞ 43, FETÖ/PDY 567), 3 bin 107 uyuşturucu ve kaçakçılık şüphelisi ve düzensiz göçle mücadele kapsamında 120 olmak üzere toplam 4 bin 572 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı aleyhine 85 eylem ve etkinlik gerçekleştirildiği, sosyal medya üzerinden aleyhte 587 propaganda yapıldığı ve olaylarda 116 provokatör bulunduğu tespit edilirken, 786 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

16 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlarda, terörden aranan listesinin \'yeşil\' kategorisinde yer alan DHKP/C terör örgütü üyesi Nurhan Yılmaz ve DEAŞ terör örgütü içerisinde \'sözde\' sosyal medya sorumlusu olarak görev yapan ve \'Öldürülecekler listesi\' oluşturup yayınlayan Irak uyruklu Amanı Mahmood\'un da aralarında bulunduğu 16 terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde 8 ilde, terör örgütleri tarafından kullanılan 30 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilirken, 38\'i ağır ve uzun namlulu toplam 52 silah, 661 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 16 el bombası, 14 bin 708 muhtelif mühimmat ele geçirilirken, 24 el yapımı patlayıcı ve mayın da imha edildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELE

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 326 operasyonda da 30 milyon 37 bin 716 TL değerinde 919 kilogram esrar, 452 kilogram eroin, 23 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 5,3 kilogram metamfetamin, 589 bin 136 uyuşturucu hap ve 4 bin 313 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca, 4 milyon 291 bin 688 TL değerinde 556 bin 689 paket kaçak sigara, 78 bin 976 litre akaryakıt ele geçirilirken, bu operasyonlar kapsamında 3 bin 107 kişi gözaltına alındı.

SOKAKTA UYUŞTURUCU SATANLARA OPERASYON

Sokakta uyuşturucu satanlara yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda da 504 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 24,3 kilogram esrar, 5,5 kilogram eroin, 5 bin 976 uyuşturucu hap, 1,6 kilogram sentetik uyuşturucu kannabinoid, 4,2 kilogram metamfetamin ile 34 tabanca ve tüfek ele geçirildi.

ASAYİŞ UYGULAMALARI

Haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik 26 Ocak-16 Şubat 2018 tarihleri arasında ülke genelinde yapılan kapsamlı çalışmalarda ise kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1267 ve yakalama emri ile aranan 1097 olmak üzere toplam 2 bin 364 kişi yakalandı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 1296 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma gerçekleştirilirken, tespit edilen 392 şüpheli hakkında da yasal işlem yapıldı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 258\'i denizlerde olmak üzere toplam 4 bin 47 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakların yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 120 organizatör gözaltına alındı.



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