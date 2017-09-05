İçişleri Bakanlığı: 10 günlük Kurban Bayramı tatilinde 122 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kurban Bayramı tatilinde 122 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği belirtildi. Bakanlık, trafik kazalarında geçen yıla göre yüzde 15 azalma yaşandığını açıkladı.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:



"10 günlük bayram tatili süresince meydana gelen kazalarda 122 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Son 9 yılda, 9 gün bayram tatili olan 5 yılın Kurban Bayramı kazaları dikkate alındığında, 2017 yılı bayram tatili süresinde araç yoğunluğu bir önceki yıla göre yüzde 20 artmış olmasına rağmen kazalardaki ölüm oranında yüzde 15 azalma meydana gelmiştir. Geçen sene de, 132 kişi hayatını kaybetmişti."