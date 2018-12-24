İçişleri Bakanlığı: 1 haftada 12 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA,(DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 1 hafta içerisinde iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 1\'i sözde üst düzey olmak üzere toplam 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve kara unsurlarınca 2 bin 442 operasyon yapıldığı, 674 terör olmak üzere toplam 4 bin 327 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, son bir hafta içerisinde yurt içinde yapılan operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı \'gri\' kategoride aranan \'Tekoşer Amed\' kod adlı Adnan Sav ile birlikte 12 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

\"Ayrıca 13 Aralık 2018 günü Tunceli ili Ovacık ilçesi Yoğunçam köyü kırsalında başlatılan operasyonda tespit edilen mağaraya yönelik operasyon devam etmekte olup, sonuçlandırıldıktan sonra sonuçları kamuoyuna duyurulacaktır. Yapılan operasyonlar neticesinde; 7 ilde 32 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 5’i ağır ve uzun namlulu toplam 11 silah, 10 adet el bombası, 252 kilo patlayıcı madde, 8 adet EYP/Mayın imha edilmiş, 978 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir.\"

Açıklamada, uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 2 bin 295 operasyonun gerçekleştirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: \"Gerçekleştirilen operasyonlarda, 455 kilo esrar, 61 kilo eroin, 0,5 kokain, 12 kilo afyon, 6 kilo sentetik kannabinoid, 7 kilo metamfetamin, 62 bin 112 adet ectasy, 2 bin 200 adet captagon, 6 bin 803 adet sentetik ecza, 40 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Ayrıca; 233 bin 114 paket kaçak sigara, 21 bin 753 litre kaçak alkollü içki, 50 bin 303 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 306 kişi gözaltına alınmıştır.\"

ASAYİŞ UYGULAMALARI

Çocukların suça sürüklenmesini ve mağdur olmasını engellemek, eğitim çağındaki çocuk ve gençlerin uyuşturucu maddeler ve terör nitelikli oluşumlardan uzak tutulması için 6 gün önce 49 bin 757 personelin katılımıyla 16 bin 485 okul çevresinde \"Genel Asayiş ve Okul Servisleri Uygulaması\" gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, \"Uygulamada; 34 bin 281 okul servis aracı denetlenerek 599’u trafikten men edilmiş, 4 bin 644 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılmış, 367 bin 014 şahıs kontrol edilerek, 727 aranan şahıs yakalanmış, kontrol edilen 25 bin 950 umuma açık yerlerden 141’i hakkında idari işlem yapılmış, 461 gemi/tekne denetlenerek, 11’i hakkında işlem yapılmıştır.

Ayrıca, yılbaşı öncesinde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik ülke genelinde 19.12.2018 tarihinde 2 bin 864 personelin katılımıyla \"Kaçak Sahte Alkol” uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada; bin 311 iş yerinde arama yapılarak 6 bin 531 şişe ve bin 535 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilmiş, 2 adet sahte alkollü içki imalathanesine işlem yapılmış, 168 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatılmış, 7 adet tabanca, 9 adet ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 291 adet mermi ele geçirilmiş, 115 bin 665 TL idari para cezası uygulanmıştır\" denildi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE

Siber suçlarla mücadele kapsamında ise 302 sosyal medya hesabının incelendiği, tespit edilen 270 kişi hakkında işlem yapıldığını kaydedildi. Açıklamada, düzensiz göçle mücadele kapsamında ise toplam 4 bin 412 düzensiz göçmenin yakalandığı, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 347 organizatörün gözaltına alındığı bildirildi.