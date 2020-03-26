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Koronavirüs

İçişleri Bakanlığı, belediye ve mahalli birliklerin meclis toplantılarının ertelenmesini istedi 

26 Mart 2020 09:05

İçişleri Bakanlığı,  81 il valiliğine yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında ek bir genelge gönderdi. Genelge ile valilikler ve kaymakamlıklarca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin nisan, mayıs ve haziran ayı toplantılarının ertelenmesini istedi.

Zorunlu hallerde meclis toplantılarına gerekli sağlık tedbirleri alındıktan sonra izin verilecek.

Genelgede şu ifadeler kullanıldı: 

Valilik ve kaymakamlıklarca 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri hükmü uyarınca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi sağlanmalı.

Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirler alınarak  izin verilecek.

 

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