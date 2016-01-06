İçişleri Bakanından Köln Polisine eleştiri



Yılbaşı gecesinde Köln Katedrali ile merkez tren istasyonu arasındaki meydanda yaşanan olaylarla ilgili ARD Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Bakan de Maiziere, "Önce meydan boşaltılıyor, sonra bu olaylar meydana geliyor ve insanların suç duyurusunda bulunmaları bekleniyor. Polis bu şekilde çalışamaz" dedi.

Yılbaşı gecesinden sonra Köln Emniyeti'nin "Kutlamaların olaysız geçtiği" yönündeki açıklamasını da eleştiren İçişleri Bakanı, "Neden bir gün sonra gecenin huzur içinde geçtiği açıklaması yapıldı?" diye sordu. Yaşananları "Kabul edilemez" olarak değerlendiren Bakan, olayların acilen soruşturulmasını istedi.

Başbakan Angela Merkel de yaptığı açıklamada, olayın faillerine hukuk devletinin gerektirdiği en sert şekilde yanıt verileceğini ifade etti.

Emniyetten savunma

Köln Emniyet Müdürü Wolfgang Albers ise çıkan olaylara müdahalede zorluk çekmediklerini belirtti, ancak durumun ciddiyeti, özellikle cinsel taciz boyutunun bir gün sonra ortaya çıktığını kaydetti. Albers faillerle ilgili ellerinde henüz kesin bilgilerin olmadığını da sözlerine ekledi.

Kim oldukları bilinmiyor

Polis kayıtlarına göre yılbaşı gecesinde merkez tren istasyonunun önündeki meydanda toplanan bin civarında erkek birbirlerine havai fişekler fırlattılar. Polisin uyarısı üzerine kalabalık, küçük gruplar halinde etrafa dağıldı. Gruplar dağıldıktan bir süre sonra polise başvuran çok sayıda kadın cinsel tacize maruz kaldıklarını ve gasp edildiklerini belirterek şikayetçi oldu. Şimdiye kadar 90 kadın benzer şikayetlerle karakola başvurdu. Zanlıların kimlikleri konusunda bir bilgi bulunmuyor. Ancak mağdurlar ve görgü tanıkları ifadelerinde saldırganların Kuzey Afrikalı ya da Arap görünümlü kişiler olduklarını öne sürdüler.

Önyargılara dikkat çekti

Faillerin sığınmacı olabicekleri yönündeki açıklamaların ardından Federal Adalet Bakanı Heiko Maas, sığınmacılara peşin hükümle yaklaşılmaması yönünde uyarıda bulundu. Adalet Bakanı, "Hiç kimse bu olayları sığınmacılara karşı bir malzeme haline getirmemeli" diye konuştu. Önyargılar konusunda da dikkatli olunmasını isteyen Maas, "Faillerin arasında sığınmacılar olsa bile, bu durum tüm sığınmacıları kuşkulu durumuna getirmez" dedi.

Hamburg'da da taciz ettiler

Öte yandan Köln'de yaşanan olayların benzerinin Hamburg'da da meydana geldiği bildirildi. Yılbaşı gecesi toplu haldeki erkekler tarafından taciz ve gasp edildiklerini öne süren 27 kadın karakola başvurdu. Hamburg Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Holger Vehren, kadınların ağır cinsel taciz şikayetiyle başvurduklarını belirterek, böylesi bir olayın Hamburg'da daha önce yaşanmadığını ifade etti.

Köln'de salı akşamı toplanan 300 kadar gösterici yılbaşı gecesi yaşananları merkez tren istasyonunun önünde toplanarak protesto etti. Göstericiler kadınlara yönelik şiddetin önüne geçilmesi için önlemlerin artırılmasını istediler.