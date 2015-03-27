İçişleri Bakanı'ndan Gökçek açıklaması: Şikâyetler bize ulaşırsa işlem yapacağız

İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk, "Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında yargıda şu anda birtakım şikâyetler var. Onlar bize ulaşırsa biz de işlem yapacağız. Bilebildiğim kadarıyla yargıda şu anda birtakım şikâyetler üzerine bir işlem devam ediyor. O işlemin sonucu, muhtemelen, eğer devam ederse, yargıda bir şekilde muamele görürse bize gelecektir ve onunla ilgili olarak idari yönden de 4483'e göre işlem yapacağımız açıktır" dedi.

TBMM Genel Kurulu'ndaki İç Güvenlik Paketi görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını cevaplayan İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk, 17-25 Aralık operasyonları sonrasında vatandaşların fişlenmesiyle ilgili bir soruya "Bu, gazetede yer almış olan bir istihbarat programı üzerinden söylenmiş bir söz. Kesinlikle, hiçbir şekilde 77 milyon değil, herhangi bir vatandaşın fişlenmesi söz konusu değil. Daha önceki yıllarda yapılmış olan bir program dâhilinde, bir sorgulama programı olarak düzenlenmiş ve bu da zaten yargıya intikal etmiş dinlemelerle ilgili olarak yapılmış olan bir savcı iddianamesinden alınmıştır" cevabını verdi.

'Gökçek'e 4483'e göre işlem yapacağımız açıktır'

Melih Gökçek ile ilgili bir soruya da Öztürk, "Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında bilebildiğim kadarıyla yargıda şu anda birtakım şikâyetler üzerine bir işlem devam ediyor. O işlemin sonucu, muhtemelen, eğer devam ederse, yargıda bir şekilde muamele görürse bize gelecektir ve onunla ilgili olarak idari yönden de 4483'e göre işlem yapacağımız açıktır." şeklinde konuştu.

Uludere'de katırların ölmesi

Uludere'de katırların öldürülmesiyle ilgili Öztürk, "Tamamen kaçakçılıkla ilgili bir faaliyet sonucu meydana gelmiştir. Tabii, herhangi bir şekilde bir hayvanın öldürülmesi güzel bir şey değil, insanların öldürülmesi hiç iyi bir şey değil ve dolayısıyla dikkat edilmesi gereken bir husus olduğunu ben de düşünüyorum. Ama kaçakçılıkla mücadele ederken bu tür olayların da bazen olması kaçınılmaz olabiliyor. İnsanlara zarar gelmesin, bizim birinci derecede istediğimiz şey budur" diye konuştu.

Hasip Kaplan'ın "İnsanlara da gelmesin hayvanlara da gelmesin" demesi üzerine Öztürk, "Hayvanlara da gelmesin, evet" karşılığını verdi. Kaplan da "Yani, hayvanlara ateş edecek kadar âciz midir?" diye sordu





'TSK arazi taraması yapacak'

Mazıdağı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bazı operasyonlar yürüttüğüne ilişkin bir soruya da Öztürk, "Mazıdağı konusunda sayın milletvekilimize cevap vermek isterim. Yapılmış olan işlem bir arazi arama taramasıdır, herhangi bir operasyon orada yapılmadı. Dolayısıyla, politika değişikliği gibi bir şeyi bu olaydan yola çıkarak öne süremeyiz ama zaman zaman bu tür arazi arama taramaları bundan sonra da yapılacaktır. Oralar, malumunuz, biliyorsunuz, sınır olduğu için Kara Kuvvetlerimiz tarafından özellikle arazi arama taraması yapılacak" karşılığını verdi.

Ala'nın sözleri

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın Meclis Genel Kurul kürsüsünde "Anayasa'yı tanımadığını ve tanımayacağını" söylediğinin hatırlatılması üzerine Öztürk, "Şunu söylemek lazım: Hukuki olarak var olan bir metne uymak için özel olarak 'Bağlı kalacağım' diye bir beyanda bulunmak gerekmez, doğal olarak bağlı kalacağız, elbette öyledir" dedi.