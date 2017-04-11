İçişleri Bakanı'ndan Diyarbakır açıklaması: Tamir sırasında araçtan kaynaklanan patlama oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da meydana gelen patlamaya ilişkin bir açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Soylu, "Dışarıdan müdahale yok. Tamir sırasında araçtan kaynaklanan patlama oldu. 1 kişi enkaz altında. 1 ağır yaralı var, hafif yaralılar da var" dedi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde saat 10.45 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama İl Emniyet Müdürlüğü’nün Bağlar’daki ek binasının içerisindeki atölyede, panzer tamiri sırasında meydana geldi. Patlamanın nedeniyle ilgili iki şüphenin öne çıktığı belirtildi. Bir güvenlik kaynağı emniyetin içinde oksijen tüpleri ya da yakıt tanklarının da patlamış olabileceğini söyledi.

İçişleri Bakanı patlamayı böyle öğrendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tuzla’da iş adamlarıyla bir araya geldiği toplantıda öğrendi. Telefonla Diyarbakır’daki patlama hakkında bilgi alan Bakan Soylu daha sonra açıklama yaptı.