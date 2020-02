İçişleri Bakanı'ndan “Demirtaş tahliye edilsin” diyen cumhurbaşkanı adaylarına tepki

Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce, Temel Karamollaoğlu ve Meral Akşener’in, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın seçim çalışmalarına katılması amacıyla tutuksuz yargılanması yönünde yaptıkları çağrıyı eleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Böyle bir şey ne vicdana ne ahlaka ne de demokrasiye sığar” dedi.

Hakkari’de AKP’li yöneticilerle bir araya gelmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Soylu, “Gidip cezaevinde bir cumhurbaşkanı adayını ziyaret edip, onun çıkmasını isteyen ve propaganda yapmasını isteyen bir zihniyeti şiddetle kınıyorum. Kınamamın sebebi de açıktır. İlk önce kendi vicdanına sorun. Peki çocuklar niye şehit oldu? Askerlerimiz, polislerimiz, 6-7 Ekim olaylarında katledilenler niye katledildi? Kim katletti? Yani CHP'li kardeşlerimiz şunu bilsinler. Vicdanlarına sesleniyorum. Her şey oy mu, her şey seçim mi? Her şey sağa sola selam çakma mı? Bunu bizim kabul edebilmemiz mümkün değil. Sadece onlar değil, diğer cumhurbaşkanı adayları da sıra girmişler, selam söylüyorlar. 'Demirtaş dışarı çıksın, propaganda yapsın.' Böyle bir şey ne vicdana ne ahlaka ne de demokrasiye sığar” diye konuştu. Soylu, şöyle devam etti:

“Ben çok merak ediyorum. Bu siyasi partilere ve o cumhurbaşkanı adaylarına oy verenler, kendi vicdanlarında bir tarafta bu olayları tarif edenleri, diğer taraftan da bu ülkenin huzur, güven ve selameti için ortaya koyanları ayrı ayrı kefeye koysunlar. Böyle bir şey mümkün mü. Siz 53 insanı şehit eden insanı nereye koyacaksınız? Yıllardan beri terör üzerinde siyasal dayatma yapanları nereye koyacaksınız ve bunun üzerinden rant elde edenleri nereye koyacaksınız? Türkiye’nin çıkarlarını Avrupa ve ABD'ye peşkeş çekenleri nereye koyacaksınız? Kendi tabanlarının, bu kişileri sorgulamaya almalarını talep ediyorum. Vicdanlarını sorgulasınlar. Öyle sadece oy kaygısıyla vicdani, milli, hukuki ve hiçbir demokratik hassasiyet olmadan böyle değerlendirmeler olabilir mi? Devletin polisi, askeri burada mücadele etsin, Türkiye'nin her tarafından kelle koltukta görev yapsınlar. Sen orada cumhurbaşkanı oldum mu şunu yaparım diyorsun ve bu tabanların 3'ü de aynı hadiseyi gerçekleştiriyor."

(DHA)