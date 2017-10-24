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Politika

İçişleri Bakanı'ndan Akşener'in partisine randevu yok

Akşener öncülüğündeki parti, yarın kurulacak

24 Ekim 2017 18:45

Bağımsız Isparta Milletvekili Nuri Okutan, Meral Akşener öncülüğünde yarın başvurusunu yapacakları yeni partinin kurdurulmayacağı iddialarını sormak için İçişleri Bakanlığı'na gitti. Bakanlık bürokratlarıyla görüşen Okutan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu randevu vermedi.

Nuri Okutan, Meral Akşener'le yeni parti çalışması yürüten ekipte yer alıyor.

Duvar'da yer alan habere göre, Okutan, Meral Akşener önderliğinde yarın kuruluş başvurusu yapılacak partinin kurulmasını İçişleri Bakanlağı’nın engelleyeceği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İddialara ilişkin İçişleri Bakanlığı bürokratlarıyla görüştüğünü belirten Okutan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ise randevu taleplerine Ankara dışında olduğu gerekçesiyle cevap vermediğini söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Okutan, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ve Müsteşarı’nı ziyaret ederek, ‘partiyi kurdurmayacaklar’ iddialarıyla ilgili görüşmelerde bulunduğunu aktardı.

Genel sekreter ve müsteşara ziyaret

Okutan, yarın İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliğine yeni kuracakları partinin “kuruluş bildirisi ve belgelerini” vererek, tüzel kişilik kazanmasını sağlayacaklarını belirtti. Bunun için aynı zamanda meslektaşları olan Genel Sekreter ve Müsteşarı ziyaret ettiğini açıklayan Okutan, şöyle devam etti:

“Kendileri ile hem 25 Ekim’deki sürecin üzerinden geçtik hem de zaman zaman basına yansıyan ‘parti kurdurmayacaklar’ iddialarını değerlendirdik. Kendilerinden; Siyasi Partiler Kanunu’nun açık olduğunu; yorumlarla, ısmarlama alınmış görüşlerle kanunun çiğnenmemesini, dostu düşmanı kendimize güldürmememizi istedim. Siyasi Partiler Kanunu’nun aslında gizli anayasa olduğunu, kanuna uyulması ve demokrasinin önünün açılması gerektiğini belirttim. Sorumluluk anlayışıyla hareket ederek ülkemizin daha fazla gerilmemesi ve siyasetin normalleştirilmesi için kendilerinin de yardımcı olmalarını rica ettim.

Yine kendisinden de aynı ricalarda bulunmak üzere; hukuktan, demokratik ilkelerden ve devlet aklından şaşmamaları için Sayın İçişleri Bakanı ile de görüşme talebimiz oldu ancak Ankara dışında olduğu gerekçesiyle henüz randevu alamadım. Sayın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşüp aynı ricayı ona da ileteceğim. İnşallah hukukun üstünlüğü ilkesi ve hukuk devleti anlayışı galip gelir, inşallah adalet galip gelir.”

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