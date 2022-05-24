İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı: Suriyelilere, bin 200 lira verildiği iddiası yalan

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, Suriyelilere para ve TOKİ'den ev verildiği, iddialarını yalanlayarak, "Avrupa Birliği kişi başı 155 lira veriyor. Bin 200 lira verildiği iddiası yalan" dedi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, katıldığı bir televizyon programında Suriyeliler hakkındaki maaş ve ev iddialarını yanıtladı.

Türkiye'nin Suriyelilere herhangi bir maaş yardımında bulunmadığı belirten Çataklı, "Avrupa Birliği kişi başı 155 lira veriyor. Bin 200 lira verildiği iddiası yalan, yok öyle bir şey. 4 kişilik bir aileye verilen para 620 lira. Dolayısıyla Kızılay Kart üzerinden ihtiyaç sahibi Suriyelilere aktarılan bir kaynak var." dedi.

"Kimseye TOKİ'den ev vermiyoruz"

Türkiye'deki Suriyeli sayısının 3 milyon 700 bin olduğunu söyleyen Çataklı, "Türkiye'nin yüklendiği bir yük var ve bunun çözümünü tartışmaktan doğal bir şey yok. Buna kimse itiraz edemez ama buradan manipülatif sonuçlar elde etmeye karşıyız. Biz sorunun farkındayız, buna dönük çözüm planı ve stratejilerimiz de var.'' ifadelerini kullandı.

Çataklı şunları söyledi:

"Hiç kimseye maaş vermiyoruz. Kimseye TOKİ'den ev vermiyoruz. Kimse ayrıcalıklı olarak sağlık kuruluşlarından yararlanmıyor. Bakanlığın bir öncelik sırası var. Bunun dışında kimsenin hastanelerden öncelikli olarak faydalanması mümkün değil."