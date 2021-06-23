İçişleri Bakanı: Uyuşturucu yakalamalarında son yıllarda, tarihi rekorlar kırıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir haftada Mersin Limanı'nda, 1 ton 763 kilogram uyuşturucu yakaladıklarını belirterek, "Uyuşturucu yakalamalarında son yıllarda, tarihi rekorlar kırıyoruz. Uyuşturucuya ve uyuşturucu tacirlerine geçit yok" açıklamasını yaptı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir haftada Mersin Limanı’nda, 1 ton 763 kg. kokain yakalama başarısını gösteren Gümrük Muhafaza Ekiplerini ve tüm katkı koyan birimleri tebrik ediyorum. Uyuşturucu yakalamalarında son yıllarda, tarihi rekorlar kırıyoruz. Uyuşturucuya ve uyuşturucu tacirlerine geçit yok" ifadesini kullandı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, "Mersin limanında bir ton kokain yakalanmış. Konşimento manifestosunda hangi şirketin teslim alacağı bellidir. Kokainler yakalanıyor, ancak kimin teslim alacağı ortada yok. Yakalanan şahıs yok. Kokaini yakaladık, aferin iyi yaptınız. Bu kokain kime geliyor kardeşim, bu adamlar nerde? Uyuşturucu tüketiminde İstanbul dünya ikincisi, Adana dünya üçüncüsü." iddialarında bulunmuştu.