İçişleri Bakanı Türkiye'ye yönelik iddiaya açıklık getirdi

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, federal hükümetin Türkiye'yi istihbarat birimleri açısından güvenlik riskinin yüksek olduğu ülkelerin listesine almayı düşündüğüne yönelik iddiaya açıklık getirdi.

Bakan de Maiziere çarşamba günü konuya yönelik yaptığı açıklamada, isthbarat çalışanları için yüksek risk teşkil eden devletlerin yer aldığı listenin güncellendiğini doğruladı. İçişleri Bakanı bunun "rutin bir prosedür" olduğunu da sözlerine ekledi.

Federal İçişleri Bakanı listenin güncellenmesinin aynı zamanda istihbarat çalışanları ile ilgilenmek için de yapıldığını belirtti. Ancak bakan Türkiye'nin bu listeye alınıp alınmayacağı konusunda bilgi vermedi.

Batı Alman Radyoları (WDR), Kuzey Alman Radyoları (NDR) ve Süddeutsche Zeitung ortak haberlerinde, Federal İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye'yi "Alman devletinin 'sırlarını taşıyan', istihbarat birimleri çalışanları gibi kişilerin 'özel güvenlik riskleriyle' karşı karşıya olduğu" ülkelerin bulunduğu listeye almayı gözden geçirdiğini iddia etmişti.

Evlilikler de "riskli" olarak sınıflandırılıyor

Türkiye'nin söz konusu "devletler listesine“ eklenmesinin istihbarat çalışanları için önemli sonuçları olabileceği belirtiliyor. Böyle bir durumda, istihbarat çalışanlarının Türkiye‘de tatil yapmaları ya da öğrenim amaçlı Türkiye'de uzun süreli ikamet etmeleri yasaklanabilir. Bu kapsamda, gizli belgelerin güvenliği açısından istihbarat çalışanlarının Türk vatandaşlarıyla ilişkilerinin olması ya da evlenmeleri de "riskli" olarak sınıflandırılıyor.

Listede halihazırda aralarında Çin, Kuzey Kore, Pakistan, Rusya'nın da bulunduğu 30 ülkenin yer alırken, NATO partnerleri gibi yakın müttefiklerin ise listede bulunmadığı belirtildi.

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AFP/DW, GA/BÖ