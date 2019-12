İçişleri Bakanı: Türkiye'de işkence kalmamıştır

T24 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Hakkari'yi ziyaretinde ''Türkiye'de işkence, kötü muamele diye bir şey kalmamıştır. Bunu en iyi burada yaşayanlar bilir. Bunların ne demek olduğunu bu ilimizde yaşayanlar bilir. Biz vatandaşımıza meşakkat eden, iyi davranmayan kamu görevlisini o görevde tutmayız. Bunda kararlıyız. Her vatandaşımıza tek tek sahip çıkacağız. Her vatandaşımız bizim canımız, ciğerimiz. Hiçbir yerde, hiçbir ayrım gözetmeden her vatandaşımızın hizmetindeyiz. AKP'nin ilkeleri içinde, AK Parti'nin çalışmaları içinde vatandaşı ayırma diye bir şey yok'' dedi. Bakan Atalay, Şemdinli'deki incelemelerinin ardından helikopterle Hakkari'ye geçti. AKP Hakkari İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Atalay, partililerle bir araya geldi.



Beşir Atalay, buradaki konuşmasında, Hakkari'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Ziyaretinde parti teşkilatının çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı bulduğunu kaydeden Atalay, ''Teşkilatlarımız bizim için önemli. AK Parti, teşkilatlarının ve vatandaşlarının gücüyle yaşar. Her ilde, ilçede, beldede teşkilatımız var. Teşkilatımızın olmadığı bir yer yok, olamaz da... AK Parti, Türkiye'nin bütünlüğünün, kardeşliğinin garantisidir. Türkiye'nin değişim, atılım projesiyiz. Kutsal bir misyon yürütüyoruz. Bunda her teşkilatımızın, her teşkilat mensubunun, her bireyimizin payı var'' dedi. Halk oylamasından sonra çalışmalarını daha da ivme kazandırarak yürüttüklerini belirten Bakan Atalay, şöyle konuştu: ''Başbakanımız halk oylamasının olduğu akşam mesajını verdi. O mesaj hepimiz için geçerli. Büyük bir demokrasi olayı yaşadık. Herkes söyleyeceğini söyledi. Vatandaşlarımız da sandıkta kararını verdi. Yüksek bir oranla Anayasamız değişti. Artık yeni bir Anayasa'ya sahibiz. Sandığa gitmeyen de oldu. Onlar da kendi demokratik hakkını kullandı. Ama Başbakanımızın dediği gibi, evetiyle, hayırıyla, gitmeyeniyle tüm vatandaşlarımız bizim değerli vatandaşlarımızdır. Bizim kardeşlerimizdir. Biz geleceğe bakıyoruz. Toplumumuzun her bireyini seviyoruz. Her bireyine daha fazla hizmet üretmek için çalışıyoruz. Onun için parti olarak, hükümet olarak 8 yıldır ayaktayız. Her seçimde vatandaşlarımız bize biraz daha güçlü destek veriyor. Bu halk oylaması da bize yeni bir destek, yeni bir güç verdi. Daha da büyüyerek çıktık. İstikrarımız güçlendi.





'Demokratikleşme AKP'nin anahtar kavramı'



Demokratikleşmenin, AK Parti'nin anahtar kavramı olduğunu belirten Atalay, ''AK Parti'yi kurarken 'Türkiye'nin demokrasi açığını kapatacağız' diye yola çıktık. 'Türkiye'de işkenceye sıfır tolerans' dedik. İnsan hakları ihlallerinin hepsi kalkacak. Yargısız infazlar olmayacak, faili meçhuller kalmayacak. Daha ilk dönemlerimizde, 2002'de olağanüstü hali kaldırdık. Hemen 2003'ün başında olağanüstü halin görüntüleri olan Devlet Güvenlik Mahkemelerini kaldırdık. O günden bugüne Türkiye o kadar büyük demokrasi reformları yaptı ki adım adım ilerliyoruz'' diye konuştu. Hizmetler ve demokratikleşme atağı devam ederken güvenlikle ilgili konularda da çok daha ileri çalışmalar yapacaklarını kaydeden Bakan Atalay, güvenlik ve özgürlük dengesini asla bozmayacaklarını, güvenliği özgürlüğe, özgürlüğü de güvenliğe asla feda etmeyeceklerini, ikisinin dengeli olarak yürüyeceğini söyledi. Atalay, ''Bu manada bundan sonra ülkemizin her köşesinde ve bu bölgede farklı uygulamalar, gelişmeler ve tedbirler göreceksiniz. Hiç kimse kimseyi tehdit edemeyecek. Kimse kimseye korku veremeyecek. Her şehrimiz, bütün şehirlerimiz gibi güvenli olacak. Bunun da çalışmalarını yapıyoruz'' dedi.



Atalay, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Hamd olsun vesayet mekanizmaları gitmiştir. Millet iradesi daha güçlenmiştir. Şimdi bunun uyum yasalarını da çıkaracağız. Türkiye'de işkence, kötü muamele diye bir şey kalmamıştır. Bunu en iyi burada yaşayanlar bilir. Bunların ne demek olduğunu bu ilimizde yaşayanlar bilir. Biz vatandaşımıza meşakkat eden, iyi davranmayan güvenlik görevlisini veya kamu görevlisini o görevde tutmayız. Bunda kararlıyız. Her vatandaşımıza tek tek sahip çıkacağız. Her vatandaşımız bizim canımız, ciğerimiz. Hiçbir yerde, hiçbir ayrım gözetmeden her vatandaşımızın hizmetindeyiz. AK Parti'nin ilkeleri içinde, AK Parti'nin çalışmaları içinde vatandaşı ayırma diye bir şey yok. Bu ayırıcı kavramlar bizim kırmızı çizgilerimiz. Biz ne bölge partisiyiz ne etnik partiyiz. Biz bütün ülkeyi kucaklayan bir partiyiz.''



Geçitli'deki saldırı



Bakan Atalay, bir gazetecinin, dokuz kişinin yaşamını yitirdiği Geçitli'deki terörist saldırıya ilişkin bir gelişmenin olup olmadığını sorması üzerine, ''Olayın ikinci günü ben açıklama yaptım. Ben açıklamayı kolay kolay yapmam. Emin olmadıkça yapmam. İçişleri Bakanlığım döneminde hep böyle olmuştur. Mardin'in Bilge köyünde de bir olay olmuştu. Gece yarısı açıklama yapmıştım. ''Bu terör değildir. Yanlış anlaşılmasın. Vatandaşlar yanlış kaygılara kapılmasın'' diye. Burada da bütün belgeleri, delilleri, konuşanları hepsini derleyip topladıktan sonra, emin olduktan sonra o açıklamayı yaptık. Hiç kimsenin tereddütü olmasın. Bu terör örgütünün bir eylemidir. Bütün belgeler, deliller, bütün konuşmalar, bunların bir kısmı açıklanır, bir kısmı açıklanmaz. Bunu ben kesin ifadelerle İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Maalesef o acı olay bizi çok üzdü. İnşallah Zeynep toparlıyor. Ama kaybettiklerimizi geri getiremiyoruz. O acı hepimizin acısı ama olayın kesin teşhisi de budur'' diye konuştu.