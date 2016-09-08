İçişleri Bakanı: Teröre destek veren 28 belediye için gereken yapıldı; ya herro ya merro!

Valiler toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye’de yerel yönetimler üzerinde teröre destek veren bir anlayış söz konusu. Bu devletimiz tarafından tespit edilmiş ve 28 belediye için gereken yapılmıştır. Bundan geri adım atmamız söz konusu değil" dedi.

Soylu, "Bizim görevimiz, milletin verdiği emaneti yerine getirmek ve aynı açıklıkla millete teslim etmektir. İvedilikle gereğini yerine getireceğiz. Neymiş, müsaade etmeyeceklermiş. Ya herro ya merro devletin gücünü anlamayanlara gerekli cevabı vereceğiz. Teröre destek veren belediyeler hakkında gereği yapılacak" ifadesini kullandı.

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal uygulamasının 674 sayılı kanun hükmünde kararnamesiyle (KHK) birlikte belediye ve bağlı idare imkanlarının terör veya şiddet olaylarına dolaylı ya da doğrudan destek sağlamak amacıyla yararlanıldığının valilik tarafından belirlenmesi durumunda, terör ve şiddet olaylarına destek olmak amacıyla kullanılan belediye veya bağlı idare taşınırlarına mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından el konulacak.

Süleyman Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"Atılan adımlar, darbe üretmeyen bir sistem yaratmaya yönelik adımlardır. Özellikle Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın İçişleri Bakanlığı’na bağlanması kararı, bakanlığımızın operasyonel gücünü daha da arttırmıştır. Zorluklardan kaçan bir medeniyetin evlatları değiliz, kapımız çalındığında acaba kapının arkasında bir tehlike var mı diye düşünen bir medeniyetin evlatları değiliz. Merhamet ve şefkat medeniyetinin evlatlarıyız. Bu memleketi demokrasiden ayırmaya çalışanlar hepimizi istikametinden uzaklaştırmaya çalıştılar. Belki de hiçbirimizin aklına gelmeyecek, belki de Türkiye’yi izleyen hiçbir ülkenin aklına gelmeyecek şekilde çıplak el ile darbeyi durduranlar, sonra da vakarla evlerine dönen vatandaşlarımıza hizmet onurdur.

"FETÖ' mücadelesi kararlılığımızdır"

Bize 15 Temmuz’da yapılanlar bizi istikametimizden ayırmamıştır. Elbette ki eksikliğimiz olabilir. Yapacağımız iş la havle çekip yolumuza devam etmektir. FETÖ mücadelesi bizim kararlılığımızdır. Türkiye’de yerel yönetimler üzerinde teröre destek veren bir anlayış söz konusu. Bu devletimiz tarafından tespit edilmiş ve 28 belediye için gereken yapılmıştır. Bundan geri adım atmamız söz konusu değil.

Bizim görevimiz, milletin verdiği emaneti yerine getirmek ve aynı açıklıkla millete teslim etmektir. İvedilikle gereğini yerine getireceğiz. Neymiş, müsaade etmeyeceklermiş.

"Ya herro ya merro"

Ya herro ya merro. Devletin gücünü anlamayanlara gerekli cevabı vereceğiz. Teröre destek veren belediyeler hakkında gereği yapılacak"