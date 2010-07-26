İçişleri Bakanı: Terör saldırılarının artması tesadüf değil

T24 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ''Demokratik açılım yolunda köklü adımların atıldığı bir dönemde, haklar ve özgürlükler bakımından önemli yenilikler getirecek Anayasa değişikliği referandumu öncesinde terör saldırılarının artması bir tesadüf değildir'' dedi.



Bakan Atalay, Reform İzleme Grubu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, toplantıda AB sürecine yönelik son dönemde yapılan çalışmaların yanı sıra önümüzdeki 1 yıllık perspektifin ele alındığını belirtti. Son dönemde birçok alanda yapılan düzenlemelerin, halkın farklı kesimleri ile geliştirilen diyalog sürecinin ve TBMM tarafından kabul edilen Anayasa değişiklik paketinin, hükümetin siyasi reform sürecindeki kararlı iradesinin en somut örneği olduğunu vurgulayan Atalay, Anayasa değişikliği paketinde yer alan unsurların, Türkiye'nin AB'ye uyum sürecinde siyasi kriterleri tam olarak yerine getirmesi açısından önemli ilerlemeler sağlayacağını kaydetti.



Hükümet olarak terör örgütü ile etkin mücadeleyi sürdüreceklerinin vurgulayan Atalay, ''Örgütün rahatsızlık duyduğu demokratik reformlardan asla taviz vermeyeceğiz. Bütün vatandaşlarımızın eşitliği temelinde milli birliği ve kardeşliğini sağlama konusunda kararlıyız. Kardeşlik tesis etme, demokratikleşme ve sivilleşme yolundaki çalışmalarımızı yılmadan sürdüreceğiz'' dedi.





Ayrımcılıkla mücadele





Toplantıda AB üyelik sürecinde siyasi kriterler, yargı ve temel haklar başlıklı 23. fasılla adalet, özgürlük ve güvenlik başlıklı 24. fasıla ilişkin gerekli reform çalışmaların ele alındığını bildiren Atalay, insan hakları alanında kurumsallaşma çalışmalarındaki gelişmelerin de ayrıntıları ile görüşüldüğünü kaydetti. Farklı inanç gruplarına mensup vatandaşların sorunlarına yönelik Başbakanlık genelgesi ile hükümetin her vatandaşın tam ve eşit haklardan yararlanması yönündeki samimi iradesini bir kez daha vurguladıklarını belirten Atalay, ders kitaplarında ayrımcılık konusunda MEB'in çalışmalarını hızlandırıldığını ifade ederek, herhangi bir ayrımcılık olmaması amacıyla tüm ders kitaplarının gözden geçirileceğini dile getirdi. Atalay, azınlık okullarında Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu kişilerin çocuklarının da öğrenim görebilmesine imkân sağlayacak çalışmalara Milli Eğitim Bakanı ile istişare edilerek hız verildiğini belirtti.





'Türkiye'de sınır yönetiminde bir dağınıklık var'





Bir gazetecinin entegre sınır yönetimi çalışmalarına ilişkin bilgi istemesi üzerine Atalay, bu konudaki çalışmaların koordinasyonu için Başbakanlık genelgesi çıktığını anımsattı. Türkiye'de sınır yönetiminde bir dağınıklık olduğunu ifade eden Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Şu anda gümrüklerimizde, havaalanlarımızda, kapılarımızda biraz çok başlılık var. Bunun giderilmesi lazım. AB müktesebatında sınır yönetiminin iç güvenlikten sorumlu bakanlık şemsiyesi altında kurulması öngörülür. Bizim de 2008 ulusal programımızda bu yer aldı. Onun gereğini yapıyoruz. Türkiye bu konuyu çözmek zorunda. Bu, güvenlikle ilgili 24. faslın açılış kriterlerinden biri. Bu konuda mesafe alacağız. Bakanlığımızda kurduğumuz bir birim o konuda çalışıyor. Bütün bakanlıklarımız irtibat içinde. 2010'un sonuna kadar bu konuda kanun tasarımızı da Meclise göndermek zorundayız. Bu belki 3 yıl 5 yıl sürebilir ama dileğimiz daha çabuk olması. İçişleri Bakanlığı çatısı altında sınırlardan, gümrüklerden sorumlu, sadece işi bu olan bir yeni kolluk birimi kurulmak durumunda.''





