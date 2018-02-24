İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'NUN YAPTIĞI RESİM 500 BİN LİRAYA SATILDI

Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA

Kelebek hastası çocuklar için farkındalık yaratmak amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun yaptığı resmin de aralarında olduğu, ünlü isimlerin yaptığı tablolar açık arttırma yoluyla satışa çıkarıldı. Bakan Soylu\'nun yaptığı resim 500 bin liraya satıldı.

Halk arasında \'Kelebek Hastalığı\' olarak bilinen \"Epidermolysis Bullosa\" hastası çocuklar yararına \"Bir Resim Yap\" projesi kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gülsüm Güral, Tikad Başkanı Nilüfer Bulut, Pelin Akın, Ajda Pekkan, Monik İpekel, Arzu Sabancı, Sibel Vatandost, Dursun Özbek, Çiğdem Kurt, Özcan Ata, Ayşe Cevahir, Berrin Güzeliş, Bülent Serttaş resim yaptılar.

Yapılan resimlerin satışı için Çırağan Sarayı\'nda bir gece düzenlendi. Geceye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun da aralarında bulunduğu iş, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Yaptığı tablo açık arttırmaya çıkmadan önce bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, \"Bizim medeniyetimiz tarif edilirken aslında tek bir tarifi var. Bu Anadolu medeniyeti bir iyilik medeniyetidir. Bugün güzel ülkemizde iyiliklere dokunabiliyorsak, geleceğe dokunabiliyorsak, sadece kendi sınırlarımız değil, dünyanın birçok yerine el uzatabiliyorsak, bu medeniyetin başka türlü bir tarifi olamaz\" dedi.

Soylu, \"Biz şöyle bir ülkeyiz; bir taraftan 3 buçuk milyon insana yeniden kendi topraklarını yurt yapabilmek için çaba sarf ediyoruz ama onların ülkemizde olmasını ve onlara el uzatmamızı hiçbir zaman yük görmüyoruz. Hepimiz kendi memleketimizi, toprağımızı severiz. Onlara baktığım zaman, onların da kendi topraklarını ve memleketlerini sevdiklerini, çocuklukta yaşadıkları mahallede eşleriyle, dostlarıyla yeniden o günleri hatırlamak istediklerini görüyorum. Bizim medeniyetimiz bize der ki; \'ötekine dokunamazsan özünü keşfedemezsin\' Kendini anlamak aslında yanındakine dokunup, onu anlayabilmektir. Güney Doğu\'nun birçok yerinde dolaştım. Bazen sınırda, bazen oraların tüm ilçelerinde. Binlerce, on binlerce insanla karşı karşıya kaldım. Beni motive eden bir tek şey vardı. Kız çocuklarını anneleri ve babalarından 13, 14 yaşlarında ayırıp, dağa götürüyorlardı. 65, 70 yaşında koca koca iğrenç adamlar o 13,14 yaşındaki kızlara vücutlarının ölçüsüne göre pantolon veya eteklik giydiriyorlardı. Tekrar ailelerine dönmesinler diye. Biz bu ülkeyi yönetelim diye bu millet bize görev verdi. Eğer bir baba akşam bir kız çocuğunu evinde görüp de onu kucaklayamayacaksa bizim görevimizin ederi, değeri ne olabilir ki\" ifadelerini kullandı.

Daha sonra bakan Soylu\'nun yaptığı resim için açık arttırma yapıldı. Soylu\'nun resmini 500 bin lira karşılığında iş insanları Ayşe Cevahir ve Onur Sürmeli satın aldı. İşadamı Saadettin Saran, Ajda Pekkan\'ın yaptığı resmi 50 bin liraya, Dursun Özbek\'in yaptığı resmi ise 10 bin liraya satın aldı. Arzu Sabancı\'nın yaptığı resmi de Levent Bilek 40 liraya satın aldı. Gecede açık artırma ile satılan tablolardan elde edilen gelir \'Hayaller Gerçek Olsa Derneği Kelebek Çocuklar\'a bağışlanacak.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan görüntüler

-Bakan Soylu\'nun tablosu

-Soylu\'nun açıklamaları

-Genel ve detaylar