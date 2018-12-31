İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Çorum ve Maraş katliamlarına yorumu: Tiyatro

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorum ve Kahramanmaraş katliamlarına ilişkin olarak bir açıklama yaptı. Soylu, katliamların tiyatro olduğunu savundu.

Çorum ve Kahramanmaraş'ta yaşanan katliamları "Tamamen tiyatro" olarak değerlendiren Soylu, Tunceli'de yaptığı bir konuşmada özetle şu ifadeleri kullandı:

"İki kelimeyle insanları birbirine kırdırırsınız. Türkiye yıllarca bu işlerle uğraştı, bedel ödedi. Yaşı müsait olanlar hatırlar, Çorum ve Maraş olaylarını yaşadık. Onlarca vatandaşımızı şehit verdik. Tamamen tiyatroydu, tamamen kurgulanmış bir fitneydi. Ve kırk yıldır da şu topraklarda PKK fitnesini yaşıyoruz. Ben lafımı esirgeyen bir adam değilim, açık açık söylüyorum, PKK'nın Kürt vatandaşlarımı bir çakıl taşı kadar düşündüğü ve dert ettiği yoktur. İdeolojisi falan yoktur. PKK’nın işi gücü derdi, uyuşturucu kaçırsın, oradan para kazansın; Suriye’den insan ticareti yapsın, oradan para kazansın, milletin kanından kazandıkları paraları örgüt liderleri Avrupa’da lüks yerlerde yesin."

Çorum'da ne oldu?

Olaylar, 1980 Mayıs-Temmuz aylarında Çorum ilinde meydana gelen sağ-sol ayrımı temelinde, mezhep çatışması nedeniyle ortaya çıktı. Ülkücülerin, Alevi Mahallesi olarak bilinen Milönü Mahallesine saldırması üzerine, çoğu Alevi olmak üzere resmi kaynaklarca 57 sol görüşlü yurttaşın ölümü ve yüzlercesinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

Maraş'ta ne oldu?