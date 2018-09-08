İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "37 Suriyeli" açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Akit TV’de yayınlanan Ankara Kulisi adlı programda Suriyeli Daniel Abdulfettah'ın "Türkiye’nin açıkladığı rakam doğru değil, AB’den para almak için rakam abartılıyor. Ben tam 37 kez kayıt yaptırdım, yani şu anda Türkiye’deki 37 Suriyeli benim” sözleri hakkında açıklama yaptı. Soylu ilgili kurumlar arasında sağlanan koordinasyonla büyük kent-taşra farkı gözetilmeksizin mükerrer kaydın önüne geçildiğini vurguladı.

Abdulfettah'ın sözlerini Hürriyet'ten Deniz Zeyrek Soylu'ya sordu. Olaya ilişkin olarak bugünkü (8 Eylül 2018) köşesinde bilgiler veren Zeyrek, şunları kaydetti:

25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Akit TV’de yayınlanan Ankara Kulisi isimli programı yazmıştım. “Ortadoğu uzmanı, gazeteci” diye tanıtılan program konuğu Suriyeli Daniel Abdulfettah o programda şöyle demişti: “Suriye’den ayrılanların toplam sayısı 3.5 milyondu. BM bu rakamları paylaşıyor. Bunların da sadece 800 bini Almanya’da. Türkiye’nin açıkladığı rakam doğru değil, AB’den para almak için rakam abartılıyor. Ben tam 37 kez kayıt yaptırdım, yani şu anda Türkiye’deki 37 Suriyeli benim”.



Bu çok iddialı sözler doğal olarak yankı uyandırmıştı. “Bu mümkün mü” soruma birçok okuyucu “Araştırın doğrusunu yazın” karşılığını vermişti.



Önceki gece İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonla görüştük. İlgili kurumlar arasında sağlanan koordinasyonla büyük kent-taşra farkı gözetilmeksizin mükerrer kaydın önüne geçildiğini vurguladı. Yani göç idaresinin açıkladığı resmi rakamların her biri ayrı bir Suriyeliyi ifade ediyordu. Peki Abdulfettah nasıl 37 defa kayıt yaptırmış?



Göç İdaresi’nin kayıtlarında bu sorunun da yanıtı var. Kendisi, 20 yılı aşkın süredir tek bir kayıtla Türkiye’de. Yani ülkemize Suriye iç savaşından çok çok önce gelmiş ve uzun süreli oturum izniyle yaşamaya devam ediyor.



Ne diyeyim, yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor!