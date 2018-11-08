İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Uyuşturucu ölümlerini bu yıl 228'e düşürmeyi başardık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelede önemli ilerlemeler kaydettiğini söyleyeyerek, "Uyuşturucu ölümlerini 2017'deki 941 seviyesinden 228'e düşürmeyi başardık." dedi.

Çukurova Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Soylu, "Uyuşturucu meselesindeki duruşumuz ve kararlılığımız, bu meseleye bakışımız, uyuşturucu satıcısına teröristle aynı muameleyi yapma noktasındaki anlayışımız, dünkünden daha da üst seviyededir. Birçok tedbir aldık, birçok proje ortaya koyduk, arkadaşlarımız harika operasyonlar gerçekleştirdiler, mağaralardan okul önlerine kadar, hem karada hem denizde birçok uyuşturucu yakalaması gerçekleştirdiler. Bu gayretlerimizin neticelerinden birisi uyuşturucu ölümlerini 2017'deki 941 seviyesinden şu ana kadar (bu yıl) 228'e düşürmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Afganistana müdahalesinden sonra haşhaş üretimi arttı

Uyuşturucuda üretimin hem miktarı hem de çeşidinin bir çığ gibi büyüdüğünün altını çizen Soylu, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği erken uyarı sistemine dahil edilmiş uyuşturucu madde tipi sayısı 670’tir ve bunların yüzde 70’i, altını çizerek söylüyorum son 5 yıl içinde listeye dahil edilmiştir. Yani, sürekli yeni bir uyuşturucu icat ediyorlar. Uyuşturucunun üretimi de artıyor. Daha önce de ifade ettim, 2002'de Afganistan'da haşhaş ekim alanı 17 bin hektardı, ABD oraya barış ve demokrasi götürmek için müdahale etti, artık nasıl bir müdahaleyse, 2017’de ekim yapılan alan 328 bin hektara çıktı. 2016'da 4 bin 800 ton olan afyon üretimi 2017'de 9 bin tona çıktı, yani bir yılda yüzde 63 arttı. Uyuşturucunun kimyası ve üretimiyle beraber dağıtım kanalları da gelişiyor. Özellikle 'darknet'in etkinliği giderek artıyor. Darknet denilen internet ağı üzerinde kripto paralarla yapılan satışların 3'te 2'si uyuşturucu ile ilgilidir."

"Uyuşturucu operasyon sayımız yüzde 29 arttı"

Türkiye'nin Avrupa’dan gelen sentetik uyuşturucunun Ortadoğu’ya geçiş güzergahında yer aldığına değinen Soylu, "Ortadoğu’dan gelen doğal uyuşturucunun, afyonun, esrarın Avrupa’ya geçiş güzergahında. Bunun önemli bir miktarı da ülkemizde kalmaya çalışıyor. Biz bu işin coğrafi olarak en kritik yerinde bulunuyoruz. Doğal bir dezavantajımız var. Dolayısıyla uyuşturucu meselesi de bizim doğal olarak tedbir almamız gereken bir mesele olarak karşımızda durmaktadır." dedi.

İçişleri Bakanlığı olarak bütün kolluk birimleriyle ciddi bir mesai harcayarak uyuşturucu ile mücadelede operasyon sayısını artırdıklarını belirten Soylu,"Geçen yılın ilk 10 ayına göre bu yılın ilk 10 ayında uyuşturucu operasyonu sayımız yüzde 29 artmıştır, tutuklu sayısı ise yüzde 8,5 artışla 19 bin 466 olmuştur" diye konuştu.

"Geçen yılın ilk 10 ayına göre eroin yakalamalarında yüzde 32,5, kokain yakalamalarında yüzde 40, ecstasy yakalamalarında yüzde 59'luk, sentetik ecza yani bilinen adıyla uyuşturucu hap yakalamalarında yüzde 132'lik bir artış elde ettik" diyen Soylu, "Sadece ilk 10 ayda, torbacıların elinde taneyle satılan captagon tabletlerden 15 milyon 821 bin 96 adet ele geçirdiğimizi ifade edersem, öyle zannediyorum ki sahadaki mücadelemizin boyutları hakkında kamuoyunun zihninde daha net bir fotoğraf oluşturabiliriz." dedi.

"Torbacılarla mücadelemiz sürecek"

Uyuşturucuyla mücadele konusunda sokak satıcılarına göz açtırmadıklarını kaydeden Soylu, "Özellikle torbacı dediğimiz sokak satıcılarına karşı da ciddi bir çalışma içindeyiz. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz 19 bin 466 tutuklamanın 16 bin 603 kişisi sadece sokak satıcısıdır. Yani uyuşturucuyu doğrudan gençlerimize, çocuklarımıza satan, onlarla temas eden insanlardır. Bu anlayış doğrultusunda hem okul çevrelerinde hem de genel olarak sokaklarımızda uyuşturucu konusunda steril bir alan oluşturmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.