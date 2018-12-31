İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tayyip Erdoğan'ın ayağına topu vereceksiniz, 4,5 yıl boyunca sahada bir CHP'ye gol atacak bir PKK'ya

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin açıklamasında, "Bu sistemde Cumhurbaşkanı seçildi mi 5 yıl görevde. Artık koalisyonlar, Meclisteki sayılar bir önem taşımamaktadır. Bu yeni sistem, bir istiklal sistemidir" dedi. Soylu devamında, "Tayyip Erdoğan'ın ayağına topu vereceksiniz, tam 4,5 yıl boyunca sahada bir CHP'ye gol atacak bir PKK'ya gol atacak, bir Türkiye'yi geri bırakmaya çalışan o dışarıdaki zihniyetlerin tamamına gol atacak" diyerek oy istedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Tunceli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada, partililere seslenen Bakan Soylu konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin olarak, "Bu yeni sistemde Türkiye artık eskisi gibi hükümetlerin yıkılıp bozulacağı, birtakım operasyonlarla alt üst edilebileceği bir anlayış yoktur. Bu sistemde Cumhurbaşkanı seçildi mi 5 yıl görevde. Artık koalisyonlar, Meclisteki sayılar bir önem taşımamaktadır. Bu yeni sistem, bir istiklal sistemidir. Hesabını, kitabını, planını yaptım mı, bu planını 5 yıl boyunca yürütebileceğin bir sistemdir'' ifadelerini kullandı.

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere değinen Soylu, ''Türkiye son 4 yılda 6 seçim geçirdi. Şimdi 7'ncisine gidiyoruz. Ama bir daha 4,5 yıl seçim olmayacak. Tayyip Erdoğan'ın ayağına topu vereceksiniz, tam 4,5 yıl boyunca sahada bir CHP'ye gol atacak bir PKK'ya gol atacak, bir Türkiye'yi geri bırakmaya çalışan o dışarıdaki zihniyetlerin tamamına gol atacak. O gol attıkça, milletimiz hop oturup hop kalkacak. Sevinci ile, heyecanı ile, geleceği ile çocuklarımız yarınını kucaklayacak'' dedi.

"AKP alacak mı almayacak mı endişesi olmayacak"

''Önümüzdeki 4,5 yıl seçimsiz, tartışmasız, 2023, 2053, 2071 hedeflerine yönelik adımların atılacağı yıl olacak'' diyen Soylu, sözlerine şu şekilde devam etti:

''Öyle ekonomide de seçim var, acaba ne olacak, AK Parti alacak mı, alamayacak mı, acaba Cumhur İttifakı başarılı olacak mı olamayacak mı diye bir endişenin olmayacağı, tam 4,5 yıl boyunca Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun kalesine golleri peşi peşine atacağı bir 4,5 yılı hep beraber yaşayacağız. Hizmetlerle, zenginleşmeyle, demokrasiyle ve özgürlükle beraber. Bunu hep birlikte sağlayacağız ve gerçekleştireceğiz." (DHA)