İçişleri Bakanı Süleyman Soylu immün plazma bağışı yaptı

Bir süre önce yeni tip Koronavirüs’e (Covid-19) yakalanan ve tedavisinin ardından sağlığına kavuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Kızılay'a immün plazma bağışında bulundu.

Soylu, Türk Kızılayın Cebeci'deki Kan Merkezi'ne gelişinde Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan tarafından karşılandı. Burada kan grubu testi yapılan, tansiyon ve ateşi ölçülen Soylu, Covid-19 immün plazma bağışı yaptı.

Covid-19'a yakalandığı süreci ve hastalığın seyri hakkında değerlendirmede bulunan Soylu, Covid-19'un "virajlı" bir hastalık olduğunu söyledi.

Bu hastalığın farklı şekillerde ilerleyebildiğini ifade eden Soylu, "Bu hastalıkla karşı karşıya kaldığınızda çok normal bir yolda da gidebiliyor, hiçbir şey fark etmiyorsunuz. Fakat ani bir viraj ile de karşılaşıyorsunuz. Ani virajın tıbbi bir adı da yok. Oradan kurtuluyorsunuz tekrar yolda gidiyorsunuz. Tekrar bir virajla karşılaşıyorsunuz. Bunun söylememdeki temel sebep şu; bu hastalığı ve bu salgını hafife almak belki de bu salgından daha büyük bir tehlike. Bunu hem kendi yaşadığım hem de birebir etrafımızda yakınlarımızda deneyimlediğimiz bir sonuç. Her insanda da farklı bir etki gösteriyor, sonuç üretiyor. Yani çok sağlam olarak bildiğimiz insanlarda ürettiği sonuç bazen çok yüksek. Birçok hastalığı üzerinde taşıyan insanlarda ürettiği etkisi çok daha farklı" diye konuştu konuştu.